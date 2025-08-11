La enfermería es "una celda de castigo", denuncia esposa de Félix Navarro

Getting your Trinity Audio player ready...

La Dama de Blanco Sonia Álvarez Campillo expresó preocupación por la salud de su esposo, el preso político Félix Navarro, de 72 años, actualmente en la enfermería de la cárcel de Agüica, provincia de Matanzas, después de la visita del viernes pasado.



En un audio compartido en redes sociales por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), Álvarez Campillo denunció que lo que las autoridades llaman una enfermería es en realidad "un calabozo que, para mí, es una celda de castigo".

El prisionero político, presidente del opositor Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel y promotor de la iniciativa ciudadana Cuba Decide, padece diabetes, hipertensión y dificultades respiratorias, condiciones que se han visto agravadas durante el encarcelamiento y para las que no recibe una adecuada atención médica.

Navarro permanece aislado y sus carceleros no le permiten salir a tomar el sol, dijo la esposa en el audio publicado por el OCDH, visiblemente preocupada por su estado de salud.



"El pulmón le duele. Él se lo dijo a los médicos de allí del penal. Está muy delgado, no ha aumentado nada después que lo trajeron del chequeo que le hicieron en La Habana, que le dijeron que era una secuela que tenía en el pulmón debido a la Covid", explicó Álvarez Campillo.

La Dama de Blanco también denunció que, el martes pasado, las autoridades volvieron a negarle la visita familiar a su hija, la activista Saylí Navarro, de 38 años, recluida en la prisión matancera La Bellotex. "Me dijeron que Perico, donde nosotros vivimos, lo habían declarado en cuarentena. Pero a la única persona que no dejaron entrar fue a mí".



Félix Navarro y su hija cumplen largas condenas en prisión por su participación en las protestas antigubernamentales de julio de 2021. La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó preocupación por su situación en la cárcel de Agüica., denunciando la fallta de atención médica adecuada, pese a su edad avanzada y las enfermedades crónicas que padece.