Robeisy Ramírez buscará un renacer en el 2026 

Andy Cruz y William Scull serán los primeros boxeadores profesionales cubanos que pelearán en el 2026, cuando enfrenten en enero, a Raymond Muratalla y Jacob Bank, respectivamente.

Cruz (6-0, 3 KOs) combatirá por la corona del peso superligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), que ostenta Muratalla, invicto en 23 peleas, con 17 por la vía rápida, en la cartelera que marcará el regreso al cuadrilátero del legendario Manny Paquiao el 24 de enero en Las Vegas.

Por su parte, Scull (23-1, 9 KOs) se medirá en pelea a diez rounds en la división supermediana en Kolding, Dinamarca, al ídolo local Bank, quien no ha perdido en 17 combates.

Y mientras Cruz y Scull ya calientan motores, la mayor interrogante entre los fanáticos de la isla es lo que pueda depararle en el 2026 a Robeisy “El Tren” Ramírez, quien en su momento apuntaba a convertirse en el líder indiscutible de la nueva generación de púgiles profesionales cubanos, pero que ha quedado a deber y lleva más de un año completo de inactividad.

Ramírez (14-3-9 KOs) acaba de cumplir 33 años y no combate desde el 7 de diciembre del 2024, cuando cayó por nocaut en seis asaltos en pelea revancha ante el mexicano Rafael “El Divino” Espinoza, por el título pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Luego de perder en su debut profesional en el 2019, el cubano eslabonó una cadena de 13 victorias seguidas y parecía imparable, hasta que, contra todo pronóstico, fue detenido por el propio Espinoza, quien se llevó decisión mayoritaria el 9 de diciembre del 2023 y le arrebató la corona.

Tras la primera de las dos derrotas ante “El Divino” han pasado más de dos años y “El Tren” luce descarrilado.

En ese lapso sólo volvió al ring en una ocasión, cuando venció al mexicano Brandon León Benítez en junio del 2024.

Sin embargo, expertos creen que el bicampeón olímpico en Londres'2012 y Río de Janeiro'2016 tendrá un renacer en grande en el 2025 y su nombre empieza a asociarse como posible rival, una vez más, del mexicano Espinoza e incluso, de Naoya Inoue, en lo que podría ser la bienvenida a las 126 libras del llamado “monstruo japonés”.

Tanto Ramírez, como Inoue, pertenecen a la promotora Top Rank, lo que facilitaría el arreglo.

Luego de dominar totalmente las 122 libras, el nipón subirá de división, y de la manera en que se maneja el boxeo en la actualidad, sería prudente estrenarse no contra uno de los campeones vigentes del peso, como El Divino, Angelo Leo (FIB) o Nick Ball (AMB), sino contra alguien como el cubano, actualmente en una suerte de limbo boxístico, que no representaría -aparentemente- el mismo nivel de riesgo que los monarcas antes mencionados.

Y aunque en varias plataformas especializadas se menciona la posible pelea entre “El Tren” y el “Monstruo Japonés”, otros expertos no la ven tan viable.

“No, no va a pasar. Robeisy era un rival interesante con el título de campeón. Sin él, es uno más del montón desafortunadamente. Hay otros peleadores con mejor cartel y representarían mejor negocio. Por ejemplo, Divino Espinoza, que parece uno de los hombres a derrotar en la división. Robeisy necesitará mucha ayuda de su promotor para reconstruir su carrera. Tiene el talento para lograrlo, pero en 2026 le va a tocar volver a picar piedras”, dijo a Martí Noticias Damián D'Averhoff, especialista en boxeo de ESPN Deportes.

Sea ante Inoue o no, lo cierto es que “El Tren” necesita regresar al cuadrilátero en el 2026, para volver a inscribir su nombre en la élite de la división pluma y ver si consigue cumplir la promesa que un día fue.