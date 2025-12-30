EEUU reduce asistencia humanitaria a la ONU, pero es el “mayor donante mundial”

Getting your Trinity Audio player ready...

“Estados Unidos sigue siendo la nación más generosa del mundo”, afirmó el secretario de Estado Marco Rubio en su cuenta en X, al dar a conocer la nueva estrategia de Estados Unidos para destinar dinero de los contribuyentes estadounidenses a la asistencia humanitaria internacional.

El secretario Rubio anunció que el Departamento de Estado y la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) “firmaron un acuerdo que reforma de manera radical la forma en que EEUU programa, financia y supervisa el trabajo humanitario administrado por la ONU”.

Como parte de este compromiso, EEUU aportará anualmente dos mil millones de dólares en asistencia humanitaria a Naciones Unidas, una reducción significativa en cuanto a lo que históricamente el país contribuía a las agencias de la ONU; sin embargo, sigue siendo el mayor donante del mundo.

En años recientes las contribuciones de EEUU han alcanzado los 17 mil millones de dólares anuales, según registros de la ONU citados por AP, pero funcionarios estadounidenses han aclarado que de ese monto entre 8 mil millones y 10 mil millones son donaciones voluntarias.

El nuevo modelo de contribución crea un fondo administrado por la OCHA, entidad que canalizará la ayuda de Estados Unidos y de otros países hacia agencias específicas de la ONU, en lugar de que las contribuciones estadounidenses se dirijan directamente a proyectos de ayuda en varios lugares.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, los dólares de los contribuyentes nunca financiarán el despilfarro, el antiamericanismo ni la ineficiencia”, acotó el secretario Rubio, quien aseveró que la carga del trabajo humanitario de la ONU se compartirá mejor con otros países desarrollados.

En cuanto a la gestión que realiza la ONU, este nuevo acuerdo de EEUU exige una “reducción del gasto excesivo, la eliminación de duplicidades y el compromiso con nuevos y sólidos mecanismos de impacto, rendición de cuentas y supervisión”, dice el anuncio de Rubio.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump y del secretario Rubio, estamos eliminando el despilfarro y la duplicación. EEUU sigue siendo, por mucho, la nación más generosa, pero nuestros dólares de los contribuyentes deben usarse de manera eficiente”, escribió en X el embajador de EEUU ante la ONU, Mike Waltz.

Desde su llegada a la Casa Blanca por segunda ocasión en el pasado mes de enero, el presidente Trump ha defendido políticas más austeras en las contribuciones financieras a organismos internacionales y programas de ayuda humanitaria. El nuevo modelo “garantiza que se salvarán más vidas con menos dinero de los contribuyentes estadounidenses”, de acuerdo con el secretario Rubio.