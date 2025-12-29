Trump recibirá el Premio Israel 2026 por su "contribución al pueblo judío"

Getting your Trinity Audio player ready...

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció este lunes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido galardonado con el Premio Israel, el mayor reconocimiento civil del país, tras una reunión celebrada en la residencia del mandatario estadounidense en Mar-a-Lago, en Florida.

Netanyahu informó que el reconocimiento se otorgará a Trump “por sus enormes contribuciones a Israel y al pueblo judío”.

“Esto refleja el sentimiento abrumador de los israelíes de todo el espectro político”, afirmó Netanyahu durante una conferencia de prensa conjunta.

“Aprecian lo que han hecho para ayudar a Israel y nuestra lucha común contra el terrorismo”, agregó el primer ministro y explicó que, ante el carácter excepcional del galardón, Israel decidió “romper una convención o crear una nueva” para reconocer al presidente estadounidense.

Un comunicado publicado por el Ministerio de Educación de Israel explica que Trump recibirá el premio por su "trabajo en la lucha contra el antisemitismo, su contribución a la promoción del regreso de los rehenes a Israel, el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y su constante apoyo al derecho del Estado de Israel a defenderse".

La reunión de Trump y el primer ministro israelí

Durante el encuentro de este lunes, Trump reiteró su postura sobre el programa nuclear iraní y lanzó nuevas advertencias a Teherán.

El mandatario insistió en que las capacidades nucleares de Irán fueron “completa y totalmente destruidas” por ataques estadounidenses realizados en junio pasado, pero señaló que ha recibido informes sobre posibles intentos de reconstrucción.

“Ahora escucho que Irán está tratando de reconstruir”, dijo Trump a periodistas. “Y si lo están haciendo, vamos a tener que derribarlos… Los derribaremos por completo”.

Asimismo, añadió que sería “mucho más inteligente” para Irán buscar un acuerdo y advirtió que Washington no descarta nuevas acciones militares si Teherán intenta reconstituir su arsenal, incluso en instalaciones distintas a las ya atacadas.

La reunión también abordó la situación en la Franja de Gaza, donde Trump busca impulsar la segunda fase del alto el fuego entre Israel y Hamás.

Acompañado por Netanyahu, el presidente estadounidense dijo que quiere avanzar “tan rápido como podamos”, aunque subrayó que “Hamás tiene que desarmarse”. “Si no se desarman, tal y como acordaron, lo pagarán caro”, advirtió.

El alto el fuego, iniciado en octubre, ha sido respetado en gran medida por ambas partes, aunque en las últimas semanas el proceso se ha ralentizado en medio de acusaciones cruzadas de violaciones y diferencias entre Estados Unidos, Israel y países árabes sobre los pasos siguientes.

Antes de reunirse con Trump, Netanyahu sostuvo un encuentro con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Rubio señaló que en esas conversaciones se abordaron la seguridad regional, la cooperación energética y la lucha contra el antisemitismo.

"También recalqué la importancia de nuestra continua colaboración para promover la paz y la estabilidad en Oriente Medio", dijo Rubio en un mensaje en X.

La visita de Netanyahu se produce un día después de que Trump recibiera en Florida a otro líder extranjero, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para abordar el tema de la guerra.

El presidente también ha hablado en dos ocasiones vía telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin.

