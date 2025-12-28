"Creo que estamos más cerca", dijo Trump tras reunión con Zelensky sobre la guerra en Ucrania

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que ve “cerca” un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania, aunque reconoció que persisten “uno o dos temas muy espinosos”, entre ellos el destino territorial del este del país.

Trump evitó fijar un porcentaje exacto sobre lo ya consensuado, pero sugirió que las negociaciones podrían estar avanzadas “quizás al 95%”.

“Nos estamos acercando a un acuerdo al respecto. Y es un asunto importante”, declaró junto al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante la conferencia de prensa de este domingo en su residencia en en Mar-a-Lago, Florida.

“Sin duda, es uno de los grandes temas, y creo que estamos más cerca”, dijo.

Tras casi tres horas de conversaciones con el presidente de Ucrania, Trump calificó la reunión de “excelente”.

“Tuvimos una reunión magnífica. Hablamos de muchas cosas”, comentó.

“Creo que nos estamos acercando mucho, quizás muchísimo… hemos avanzado mucho para poner fin a esa guerra”.

Trump tconversó vía telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin antes de su reunión con Zelensky.

“Hoy vi a un presidente Putin muy interesante… Creo que lo lograremos”, afirmó... “En unas pocas semanas sabremos el resultado… ha sido una negociación muy difícil”, indicó.

Consultado sobre un eventual viaje a Ucrania, Trump dijo: “No estoy seguro de que sea realmente necesario, pero si ayudara a salvar 25.000 vidas al mes… sin duda estaría dispuesto a hacerlo”.

El encuentro en Florida se produjo después de un ataque ruso de gran escala contra Kyiv y en medio de meses de gestiones diplomáticas de Washington para impulsar una salida negociada al conflicto. Durante la reunión, Trump y Zelensky hablaron por teléfono con líderes de la Unión Europea para discutir la propuesta de paz más reciente.

Antes de recibir a Zelensky, Trump dijo a periodistas que veía “condiciones para avanzar” y que “tenemos los ingredientes para llegar a un acuerdo”, añadiendo que el proceso podría “avanzar muy rápidamente”.

Al inicio del encuentro, subrayó que “los dos líderes quieren que esto termine”, y advirtió: “Esto terminará o va a continuar por mucho tiempo y millones de personas adicionales serán asesinadas”.

El fin de la guerra en Ucrania ha sido una de las prioridades del primer año de Trum tras su regreso a la Casa Blanca.