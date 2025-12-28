“Tenemos los ingredientes para un acuerdo”, dice Trump previo a reunión con Zelensky

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que ve condiciones para avanzar hacia un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, antes de reunirse en Florida con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Trump saludó a Zelenskyy afuera de su propiedad en Mar-a-Lago, donde ambos respondieron preguntas de los medios antes de comenzar sus conversaciones.

"Creo que tenemos los ingredientes para llegar a un acuerdo", dijo Trump a los periodistas junto a Zelenskyy y añadió que cree que el proceso puede "avanzar muy rápidamente".

"Creo que estamos en la fase final de las conversaciones, y ya veremos... De lo contrario, esto durará mucho tiempo. O terminará, o se prolongará mucho tiempo y millones de personas más morirán”, comentó.

Trump confirmó además que prevé volver a hablar con Putin tras concluir las conversaciones con Zelensky. Ambos líderes ya habían mantenido una llamada telefónica horas antes del encuentro en Florida, descrita por Trump como “buena y muy productiva” en su plataforma Truth Social.

La reunión se desarrolla en un ambiente más informal que el habitual de la Casa Blanca, con un almuerzo en el comedor principal de Mar-a-Lago.

Noticia en desarrollo.