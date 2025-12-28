Trump habla con Putin poco antes de su encuentro con Zelensky en Florida

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo este domingo una conversación telefónica con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, pocas horas antes de la reunión prevista con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelensky, en Florida.

“Acabo de tener una buena y muy productiva conversación con el presidente ruso Putin antes del comienzo de la reunión con el presidente Zelensky”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Trump no ofreció detalles adicionales sobre el contenido del diálogo y se limitó a confirmar que el encuentro con Zelensky comenzará a la 1:00 p.m. en su residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach, donde también estará presente la prensa.

En otra publicación previa, Trump destacó el papel de su administración como mediador internacional, aludiendo a un alto el fuego recientemente acordado entre Camboya y Tailandia, y sugirió que la Naciones Unidas ha sido de “poca ayuda” para resolver conflictos, incluido el de Ucrania.

“Tal vez Estados Unidos se haya convertido en la VERDADERA ONU”, escribió.

Poco después, el Kremlin confirmó la llamada. El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, señaló que la conversación abordó tanto el posible acuerdo sobre Ucrania como la situación en Oriente Próximo.

Zelensky anunció el encuentro con Trump tras su conversación con el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente.

“Les gradecí su enfoque constructivo, su arduo trabajo y sus amables palabras y saludos navideños para el pueblo ucraniano. Trabajamos sin descanso para acelerar el fin de esta brutal guerra rusa contra Ucrania y para garantizar que los documentos y las medidas sean realistas, eficaces y fiables”, precisó Zelensky en X.

"Existen buenas ideas que pueden contribuir a un resultado común y a una paz duradera. La seguridad real, la recuperación real y la paz real son lo que todos necesitamos: Ucrania, Estados Unidos, Europa y todos los socios que nos apoyan”, afirmó.