Injustamente detenida: EEUU hace un llamado por la presa política cubana Sissi Abascal

Estados Unidos reclamó este martes la liberación de la activista cubana Sissi Abascal, presa tras las protestas del 11 de julio de 2021, y condenada a seis años de cárcel.

“Sissi Abascal fue injustamente condenada a seis años de prisión por el simple hecho de participar en las protestas pacíficas del 11 de julio, en las que se pedían cambios democráticos en Cuba y la liberación de los presos políticos de la isla”, señaló en X la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.

“Estados Unidos continuará identificando a los responsables de violaciones de los derechos humanos por parte del régimen y les exigirá que rindan cuentas”, agregó.

Abascal, de 27 años, es miembro de la organización opositora Dama de Blanco y del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel.

Recientemente fue operada de una bartolinitis y estuvo varios días hospitalizada. Su madre, Annia Zamora, dijo a Martí Noticias que había sido dada de alta este martes.

Organizaciones internacionales han reclamado en varias ocasiones la liberación de Abascal. En enero, autoridades judiciales y penitenciarias rechazaron por cuarta vez su solicitud de pasar a un régimen de menor rigor, pese a que cumple con los requisitos legales.

El caso de Abascal se suma a la campaña de "detenidos injustamente” impulsada por el gobierno estadounidense. Washington ya había hecho dos llamados similares en favor del líder opositor Félix Navarro y del músico contestatario Maykel Osorbo. .