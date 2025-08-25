Otra vez impiden visita familiar a madre de presa política Saylí Navarro

Getting your Trinity Audio player ready...

Por segunda vez consecutiva, las autoridades de la cárcel de mujeres La Bellotex, en Matanzas, impidieron a la Dama de Blanco Sonia Álvarez Campillo encontrarse con su hija, la prisionera política Saylí Navarro, en una visita reglamentada para el martes pasado.



En varias ocasiones y con diferentes pretextos, la jefa de la unidad, Martha Cristina Hernández Bacallao, ha emitido la prohibición de entrada al establecimiento penitenciario de Álvarez Campillo para ver a su hija.

"Saylí hace dos visitas que no me dejan entrar a la prisión. No me dejaron entrar porque dicen que Perico estaba en cuarentena por el virus ese que anda, que ese virus está en toda Cuba, no está solo en Perico", dijo la Dama de Blanco, en referencia a un brote de chikungunya que afecta a varias localidades del país.

Álvarez Campillo desmintió que la prisión donde se encuentra su hija estuviese en cuatentena. "Aquí, en Canaleta, en la prisión que está aquí mismo, en el poblado de Perico, los presos tuvieron visitas y dejaron entrar a todos los familiares. Y allí (en la Bellotex) no me dejaron entrar a mí. A todos los demás familiares los dejaron entrar", argumentó.

El 31 de julio pasado, las autoridades penitenciarias dieron a la Dama de Blanco la misma explicación para su negativa a la visita familiar.



Saylí Navarro cumple una sentencia de ocho años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en el poblado matancero de Perico.

Álvarez Campillo también ha expresado preocupación por la salud de su esposo, el líder opositor en prisión política Félix Navarro, de 72 años, que cumple una condena de 9 años de cárcel en Agüica, también en Matanzas.

(Con reporte de Yolanda Huerga para Radio Martí)