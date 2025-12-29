Trump conversa telefónicamente por segunda vez con Putin sobre Ucrania en menos de 24 horas

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente Donald Trump conversó por teléfono este lunes con su par ruso Vladimir Putin, en lo que es la segunda conversación telefónica que ha trascendido públicamente en las últimas 24 horas para abordar la guerra contra Ucrania.

“El presidente Trump ha concluido una llamada positiva con el presidente Putin sobre Ucrania”, escribió en X la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sin ofrecer más detalles sobre la conversación.

Este domingo, el presidente Trump recibió en su residencia en Mar-a-Lago, Florida, al mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky, la cuarta ocasión que se encuentran desde que el líder republicano volvió a la Casa Blanca en enero pasado.

“Creo que estamos en la fase final de las negociaciones y ya veremos qué pasa. De lo contrario, esto va a prolongarse durante mucho tiempo”, dijo Trump a los medios tras la reunión privada con Zelensky en Palm Beach.

El presidente comentó que habrá “un acuerdo sólido” para garantizar la seguridad de Ucrania, en el cual participarían los países europeos. “Putin se toma muy en serio la paz”, aseguró.

Minutos antes del encuentro, Trump había conversado por teléfono con Putin. “Acabo de tener una buena y muy productiva conversación telefónica con el presidente Putin de Rusia antes de mi reunión de hoy con el presidente Zelensky”, escribió en la red Truth Social.

La llamada de este lunes había sido anunciada por el Kremlin el domingo. Medios reportan que un asesor del Gobierno ruso había dicho que luego de la reunión entre Trump y Zelensky, Putin volvería a hablar con Trump, tal como sucedió hoy.

De acuerdo con el presidente Trump, luego de la reunión con Zelensky se ha logrado un “gran avance” para terminar la guerra. Aunque no existe una fecha límite, sí afirmó que “estamos mucho más cerca, quizá muy cerca”.

La terminación del conflicto entre Rusia y Ucrania fue una de las promesas de campaña del presidente Trump, y se ha convertido en una de las prioridades de la política exterior de la Administración republicana.

Actualmente, sobre la mesa de negociaciones se encuentra un plan de paz de 20 puntos, elaborado por ucranianos, estadounidenses y europeos, con el cual Moscú no concuerda por completo, por lo cual aún se trabaja en su finalización.