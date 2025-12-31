Lo más viral de Martí Noticias en 2025

Getting your Trinity Audio player ready...

El año 2025 estuvo marcado por noticias que generaron gran impacto en la audiencia de Martí Noticias en redes sociales. Desde tensiones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos hasta hechos dramáticos que conmovieron a la isla, estos fueron los temas que más captaron la atención.



Abril: El anuncio que sacudió la política bilateral

Con 7.1 millones de visualizaciones, el comunicado del Departamento de Estado sobre las relaciones con Cuba se convirtió en el contenido más visto del año. El interés por la política exterior y sus repercusiones en la isla sigue siendo un tema prioritario para nuestra audiencia.

“La administración Trump ya no interactuará con el régimen cubano por el solo hecho de interactuar y dialogar sin fin”, informó un vocero del Departamento de Estado a Martí Noticias en un comunicado el 17 de abril de 2025.



Febrero: Una tragedia que estremeció a La Habana

La desaparición y hallazgo del cuerpo de Jonathan Oliva, un niño de 13 años arrastrado por un tragante durante las lluvias, alcanzó 6.1 millones de vistas. El hecho expuso la vulnerabilidad de la infraestructura urbana y generó indignación en redes.

Mayo: Escalada diplomática

La protesta formal de la cancillería cubana ante la embajada estadounidense en La Habana sumó 5.1 millones de visualizaciones, confirmando el interés por la tensión política entre ambos gobiernos.



Julio: Detención de un exfuncionario cubano en EE.UU.

La captura de Jorge Javier Rodríguez Cabrera por ICE en Las Vegas, vinculado a la élite castrista, acumuló 4.1 millones de vistas, destacando la atención sobre casos de corrupción y vínculos con el poder.

De manera general, los procesos migratorios de funcionarios cubanos en EEUU, un tema que sigue con especial atención el periodista Mario Pentón, generaron mucho impacto entre nuestra audiencia.

Junio: Bebé hallado en un basurero

El hallazgo de un recién nacido en La Habana impactó con 2.5 millones de visualizaciones, reflejando la preocupación por la crisis social en la isla.

Enero: Accidente masivo en Morón

El accidente en Ciego de Ávila, con seis fallecidos y decenas de heridos, alcanzó 2.3 millones de vistas, mostrando la sensibilidad ante tragedias colectivas.



Noviembre: Crisis funeraria en Camagüey

Un video que mostró el colapso en los servicios funerarios de La Caridad —ataúdes escasos, demoras de hasta tres días y corrupción en cada paso— alcanzó 2 millones de visualizaciones, reflejando la indignación por la precariedad en servicios básicos.

Esa pieza es parte de una investigación más abarcadora sobre el aumento de fallecimientos en la isla y el estado de servicios funerarios, a cargo de la periodista Yolanda Huerga.

Marzo: Limitaciones del ejército cubano

La primera entrega de una serie de análisis sobre el estado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, a cargo del periodista e historiador Álvaro Alba, sumó 1.8 millones de vistas. El estudio reveló graves limitaciones: baja capacidad combativa, tecnología obsoleta y deficiencias logísticas.



Septiembre: Deportación de una jueza cubana

La expulsión de Melody González Pedraza por Estados Unidos tras 484 días detenida en centros del ICE generó 1.5 millones de visualizaciones, destacando el interés por casos judiciales y derechos humanos.

Octubre: Huracán Melissa

Las imágenes del llanto de pobladores tras el paso del huracán en la zona oriental de Cuba sumaron 1.3 millones de visualizaciones, evidenciando la vulnerabilidad ante fenómenos naturales.



Otros temas que generaron mucho interés en nuestra audiencia fueron las denuncias por violaciones de derechos humanos, los accidentes ferroviarios y automovilísticos, el impacto de los fenómenos atmosféricos en Cuba y la corrupción gubernamental y el proceso contra el exministro de Economía, Alejandro Gil.