Entra en vigor designación del Cártel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó este lunes la entrada en vigor de la designación del Cártel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (Foreign Terrorist Organization, FTO), tras su publicación en el Registro Federal.



Esta medida convierte en delito federal cualquier apoyo material al grupo y amplía las facultades legales para imponer sanciones, congelar activos y perseguir judicialmente a individuos y entidades vinculadas al cártel venezolano.



Washington acusa a Nicolás Maduro, junto a altos mandos militares y funcionarios del régimen venezolano, de corrupción y narcotráfico. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que el Cártel de los Soles es “responsable de violencia terrorista en todo el hemisferio” y reiteró que EEUU utilizará “todas las herramientas disponibles para proteger sus intereses de seguridad nacional y negar recursos a los narcoterroristas”.

El congresista republicano por la Florida, Mario Díaz-Balart calificó la medida como "un paso decisivo para exigir cuentas a Maduro y a su red de narco-terror por su violencia en todo nuestro hemisferio, incluido el tráfico de drogas".

La designación se adopta bajo la Sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, lo que permite aplicar leyes antiterroristas contra quienes colaboren con la organización.



Previamente, el grupo había sido catalogado por el Departamento del Tesoro como “terrorista global especialmente designado” (SDGT), pero este nuevo estatus intensifica la presión política, económica y militar sobre el régimen venezolano.



Por su parte, el gobierno de Venezuela calificó la medida como una “ridícula patraña” y sostiene que el Cártel de los Soles es un “invento” de Estados Unidos para justificar acciones contra el país sudamericano.