Electo Orlando Gutiérrez Boronat como vicepresidente de UPLA 

El doctor Orlando Gutiérrez Boronat, líder de la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), fue elegido vicepresidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA), durante la reunión celebrada en Santo Domingo, República Dominicana, entre los días 1 y 2 de diciembre.

En su discurso de aceptación de la vicepresidencia, Gutiérrez Boronat expuso ante los delegados el caso del preso político cubano Yosvany Rosell Garcia, encarcelado desde el 2021 por su participación en las protestas del 11 de julio y que pasó 40 días en huelga de hambre en Holguín.

Asimismo, expresó su solidaridad con la lucha por la libertad de Venezuela y Nicaragua, y la defensa de la democracia en Ucrania y Taiwán.

En declaraciones a Martí Noticias tras su elección, el líder de la ARC resaltó la importancia de la UPLA en la lucha por la libertad de Cuba.

“Es un foro importante y más que un foro, es un lugar de coordinación y de conciliación de puntos de vista en aquellos temas que afectan la región”, señaló Gutiérrez Boronat.

“Es un foro idóneo para nuestra lucha por la libertad de Cuba, para tener una tribuna mucho más amplia”, agregó.



La nueva directiva quedó encabezada por el senador chileno Francisco Chahuán como presidente, quien destacó la importancia de la elección por primera vez de la Asamblea de la Resistencia Cubana en la cúpula de la UPLA.

La elección de Gutiérrez Boronat constituye un rechazo de la comunidad política conservadora de América Latina a la dictadura comunista de Cuba.

“Se está cerrando el cerco diplomático a la dictadura castrista”, dijo, por su parte, el presidente saliente de UPLA, el argentino Julián Obiglio.

La líder política peruana Keiko Fujimori, el legislador dominicano Pelegrín Castillo, y el representante del partido colombiano Centro Democrático, Hernán Cadavid, fungirán como vicepresidentes, junto con Gutiérrez Boronat.



La UPLA es una organización fundada en 1992, que agrupa a 32 partidos políticos latinoamericanos y algunos de Europa que responden al pensamiento conservador en sus diferentes vertientes.