Escándalo en Colombia: ¿Financió alias Mordisco la campaña presidencial de Gustavo Petro?

Getting your Trinity Audio player ready...

Colombia atraviesa un notorio escándalo. Pruebas divulgadas develan que Gustavo Petro recibió apoyo en su campaña presidencial en 2022 proveniente de alias Iván Mordisco, cabecilla de la disidencia Estado Mayor Central de las FARC, a través de la vicepresidenta Francia Márquez.

De acuerdo con una investigación de Noticias Caracol, se han revelado chats entre Mordisco y otros miembros de la disidencia, donde él afirma que todo se hizo a través de Francia Márquez. Según sus palabras, ese enlace permitió que los fondos fluyeran para impulsar la candidatura de Petro.

La revelación ha generado una ola de críticas, como lo destaca Francisco Santos, exvicepresidente de Colombia, quien cuestiona a la justicia de su país.

“Y eso lo tenía la Fiscalía hace año y medio. La pregunta es, ¿por qué la Fiscalía no hizo nada? Aquí la Fiscalía está demostrando una cosa, y es que, pase lo que pase, jamás va a investigar a Petro, ni a la gente de su campaña, ni a la gente de su gobierno. Ya tiene uno absolutamente claro que la fiscal es una cómplice de la corrupción de este gobierno, y que está ahí por una razón, para tapar”.

Francia Márquez, por su parte, rechazó con contundencia estas aseveraciones y las calificó como malintencionadas. Afirmó que su campaña fue genuina y transparente y exigió que quien la acuse presente evidencias ante la justicia.

Este escándalo pone de nuevo sobre la mesa el debate acerca de la legitimidad de la elección de Petro y la transparencia de su campaña. Si se confirman estos señalamientos, podría tratarse de una de las imputaciones más graves en la historia reciente de Colombia: la financiación de un gobierno con recursos de un grupo armado ilegal.

Investigaciones previas destacan estas posibles vinculaciones, según la periodista Sebastiana Barraes. “Lo que sí es evidente es que Gustavo Petro ha mantenido una posición contra el grupo que lidera Mordisco desde hace ratos. Ahora, no olvidemos también que la campaña de Gustavo Petro estuvo bastante confusa y ensombrecida, razón por la cual su hijo está detenido, por haber recibido dineros provenientes de sectores relacionados al narcotráfico".

La Fiscalía aún no ha dado un pronunciamiento concluyente sobre las revelaciones, mientras Petro ha pedido el arresto de alias Mordisco.