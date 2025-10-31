Fiscalía inspecciona sede de Colombia Humana por presunta financiación irregular de campaña de Petro

Getting your Trinity Audio player ready...

El partido político Colombia Humana, liderado por el presidente Gustavo Petro, confirmó este jueves que la Fiscalía General de la Nación realizó una diligencia de inspección documental en su sede, como parte de una investigación preliminar sobre la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de 2022.

La Fiscalía confirmó la inspección, que busca verificar los estados financieros de la campaña presidencial de Petro y la gestión de su entonces gerente, Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol.

Colombia Humana aclaró que el procedimiento se enmarca dentro de las facultades legales de la Fiscalía y que no constituye una investigación penal directa contra la organización política. En un comunicado, el partido oficialista enfatizó que se trató de una revisión administrativa de documentos y no de una medida judicial.

“Siempre hemos atendido de manera respetuosa, transparente y oportuna todos los requerimientos de las autoridades competentes”, señaló la formación política, reiterando su compromiso con la institucionalidad y la colaboración con los órganos de control.

Colombia Humana también criticó el tratamiento que algunos medios de comunicación han dado al hecho, calificándolo de “sensacionalista y tendencioso”. Según el partido, este tipo de cobertura contribuye a generar confusión en la opinión pública y distorsiona el carácter técnico y legal de la diligencia.

"El partido oficialista Colombia Humana y el movimiento Pacto Histórico, con el que Gustavo Petro llegó a al presidencia, están en la mira del sistema judicial colombiano por sospechas de financiación ilícita", dijo por su parte Tamara Suju, abogada defensora de Derechos Humanos y directora ejecutiva del Instituto Casla.

La investigación sobre la financiación de campañas políticas ha sido un tema recurrente en Colombia, donde históricamente se han presentado casos de irregularidades que han afectado la transparencia electoral.

El escrutinio sobre la campaña de Petro se suma a una serie de indagaciones que buscan fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas en el sistema democrático colombiano.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha emitido un pronunciamiento oficial detallado sobre los hallazgos de la diligencia, ni ha formulado cargos contra miembros del partido o de la campaña presidencial. Sin embargo, el caso sigue generando atención en el país, especialmente por tratarse del partido del actual jefe de Estado.