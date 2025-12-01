DSS refuerza la lucha contra el crimen transnacional en el hemisferio occidental

Getting your Trinity Audio player ready...

La Oficina de Campo del Servicio de Seguridad Diplomática (DSS) en Miami ofreció a periodistas de distintos países del hemisferio una actualización sobre su trabajo para frenar el fraude de identidad y las redes criminales que operan en la región.

Durante el encuentro, Ryan McSeveney, agente especial interino a cargo, explicó que el DSS investiga delitos vinculados a pasaportes y visas usados para ocultar actividades ilícitas. Según dijo, estos documentos falsificados son herramientas habituales para quienes buscan encubrir “inmigración ilegal, terrorismo, tráfico de personas y drogas, y asesinato”.

McSeveney subrayó que el enfoque del DSS se basa en la cooperación con autoridades policiales dentro y fuera de Estados Unidos. Esa coordinación, afirmó, permite rastrear fugitivos y apoyar arrestos en distintos países.

En los últimos meses, el DSS ha intervenido en investigaciones en el Caribe, Centroamérica y Sudamérica, incluidos rescates de víctimas de trata en República Dominicana, la detención de un fugitivo en Belice trasladado luego a Miami, y la captura en Colombia de la última sospechosa de una red internacional de tráfico de personas.

También participaron en la ubicación en Perú de una mujer acusada de extorsionar a consumidores hispanohablantes por más de 15 millones de dólares y en la deportación desde Trinidad y Tobago de dos ciudadanos buscados en Estados Unidos. En Miami, agentes detuvieron además a un hondureño que vivió más de tres décadas bajo una identidad falsa.

“Estos casos subrayan el compromiso del DSS de combatir la delincuencia transnacional y fomentar la cooperación internacional para proteger la seguridad global”, dijo McSeveney.