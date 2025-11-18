Enlaces de accesibilidad

Info Martí

Revocan visas a dueños de compañías de viajes vinculadas con el régimen de Ortega-Murillo

Miles de personas han usado Nicaragua como puente aéreo para llegar a EE. UU. de manera ilegal. El Departamento de Estado revocó las visas de quienes han facilitado los viajes bajo el amparo del régimen de Ortega-Murillo.

