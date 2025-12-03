Enlaces de accesibilidad

EEUU anuncia acciones en tierra contra el narcotráfico

El presidente Donald Trump, durante una reunión de gabinete, dijo que “muy pronto” las operaciones de destrucción de redes de narcotráfico se van desarrollar en tierra porque “ya conocen las rutas que utilizan”.

