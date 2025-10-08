El mensaje de María Corina Machado en su cumpleaños: "Venezuela será libre"

Getting your Trinity Audio player ready...

La líder opositora María Corina Machado publicó un emotivo video en redes sociales en ocasión de su ompleaños en el que reafirma su compromiso con la lucha por la libertad y la democracia en Venezuela.

En su mensaje, Machado se dirige directamente al pueblo venezolano, agradeciendo el apoyo recibido y alentando a sus compatriotas a continuar con firmeza en el camino hacia el cambio político.



“Hoy en mi cumpleaños; quiero decirles que estoy más firme que nunca. Esta lucha es de todos, y juntos vamos a lograrlo”, expresó Machado en el video, que rápidamente se viralizó entre sus seguidores y en reportes de medios internacionales.

“Los quiero tanto a todos. Muy pronto nos vamos a abrazar aquí, en Venezuela, en libertad”, afirmó la opositora política.

En su video, Machado también afirmó que el país ha entrado en una fase de resolución. “Nosotros nos propusimos un objetivo: Venezuela será libre. Y arrancamos a hacerlo realidad. Y durante todo el camino nos dijeron que era imposible. Esos que le tienen miedo a la libertad, esos. Y nosotros los derrotamos en todos los campos”.



Varios legisladores estadounidenses se sumaron a las felicitaciones y expresaron su respaldo a Machado y al pueblo venezolano.



El cubanoamericano Mario Díaz-Balart, congresista por Florida, escribió en X que Machado “es la nueva libertadora de Venezuela”.

“En esta fecha especial, te enviamos fuerza, admiración y solidaridad por tu valentía y heroísmo al arriesgarlo todo por la causa sagrada de la libertad”, añadió.



Rick Scott, senador republicano por Florida, quien ha dicho que la líder opositora venezolana representa la esperanza de millones de venezolanos, también la felicitó en ocasión de su onomástico.

“¡Feliz cumpleaños a mi amiga y líder venezolana de la libertad y la democracia! Gracias por todo lo que haces para enfrentarte a Maduro y sus matones y estar con el pueblo de Venezuela”, escribió en X.

Por su parte, la congresista de origen cubano María Elvira Salazar dedicó un post en sus redes sociales a “la mujer más valiente de América Latina”.

“Su lucha por una Venezuela libre no se detiene, y cuenta con todo mi apoyo. Mientras tanto, seguimos golpeando al cartel de Maduro y no pararemos hasta asfixiar toda su red criminal. A este ritmo, el próximo año celebraremos su cumpleaños en una Venezuela libre”, dijo la representante republicana por la Florida.