FOX Business: El socialismo en América Latina deja estela de pobreza, colapso y desigualdad

En un artículo de opinión publicado por FOX Business, el periodista David Asman advierte que los “experimentos socialistas” en América Latina han dejado un rastro devastador de colapso económico, pobreza y represión política.

Bajo el título “Latin America’s socialist experiments leave devastating trail of economic collapse and poverty”, Asman compara los casos de Cuba y Venezuela como ejemplos paradigmáticos del fracaso del modelo socialista en la región.

El autor señala que el ciclo comenzó con Fidel Castro en 1959, cuando tras tomar el poder en Cuba nacionalizó todos los sectores productivos, eliminó la oposición política y suprimió la iniciativa privada, provocando el éxodo masivo de la clase media y empresarial hacia Miami. Citó al alcalde de Miami, Francis Suárez, quien afirmó que Castro “logró la igualdad de la miseria, la igualdad de la represión y la igualdad de la pobreza”, en referencia al deterioro económico y la pérdida de libertades en la isla.

De acuerdo con los datos mencionados por Asman, la pobreza extrema en Cuba alcanzó el 88% en 2023, y la situación actual podría ser aún peor. El país enfrenta una de sus peores crisis desde la década de 1990: apagones prolongados, escasez de alimentos y medicinas, inflación galopante y un éxodo migratorio histórico. Más de 500.000 cubanos han abandonado la isla desde 2022, según cifras oficiales de Estados Unidos, en busca de estabilidad económica y libertad política.

Venezuela: el colapso del país más rico de Sudamérica

El análisis de FOX Business destaca que Venezuela, antaño una de las naciones más prósperas de América Latina gracias a sus vastas reservas petroleras, se convirtió bajo el gobierno de Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro en “uno de los países más pobres del continente”. El modelo socialista implementado por el chavismo —basado en controles de precios, expropiaciones, corrupción y subsidios insostenibles— destruyó la industria privada y llevó a millones de venezolanos a la pobreza extrema.

El economista Daniel Di Martino, del Manhattan Institute y migrante venezolano, declaró a FOX Business que las políticas de Chávez y Maduro “destruyeron nuestra industria mediante controles, regulaciones y altos impuestos, convirtiendo lo que debía ser uno de los países más ricos del mundo en uno de los más pobres”.

El artículo recuerda que la hiperinflación venezolana alcanzó un pico de 63.000% en 2018 y, aunque ha disminuido, aún se mantiene en torno al 225%, una cifra que continúa pulverizando los salarios. La caída de la producción petrolera, la corrupción institucional y la represión política han dejado a más de 7 millones de venezolanos desplazados, según Naciones Unidas.

Una igualdad en la miseria

Asman concluye que los regímenes socialistas en América Latina, pese a prometer justicia social, han producido una igualdad basada en la pobreza, donde todos —excepto las élites políticas— comparten la misma precariedad. “La igualdad que lograron no fue de oportunidades ni de prosperidad, sino de miseria”, resume el periodista.

El artículo subraya que tanto Cuba como Venezuela carecen de transparencia económica y libertad informativa, lo que dificulta conocer con exactitud el alcance del desastre. Sin embargo, los datos disponibles, señala Asman, “probablemente subestiman la magnitud del colapso real.”

El análisis de FOX Business reaviva el debate sobre los resultados del socialismo en América Latina, concluyendo que sus “experimentos ideológicos” han dejado tras de sí crisis humanitarias, éxodos masivos y economías destruidas, demostrando que la igualdad impuesta por la fuerza termina siendo una igualdad en la pobreza y la desesperanza.