EEUU emite otra alerta de seguridad sobre Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...



La Embajada de los Estados Unidos en Cuba emitió este martes una alerta de Seguridad sobre un aumento en el robo de documentos de viaje, incluyendo tarjetas de residencia permanente (Green Card).

"Se han reportado casos de extorsión para su devolución", indicó la sede diplomática y aconsejó no ofrecer recompensas por la pérdida de documentos.

La Embajada recomendó a los que visitan Cuba, mantenerse alerta y evitar "mostrar signos de riqueza".

"Guarde sus documentos en un lugar seguro y lleve solo lo necesario", agrega la advertencia.

La Embajada recomendó denunciar todos los robos o extorsiones a las autoridades locales y contactarlos de inmediato en el caso del robo de pasaporte o Green Card.

De igual manera, divulgó los siguientes números para quienes necesiten ayuda: Embajada de Estados Unidos en La Habana: +(53) (7) 839-4100 | acshavana@state.gov y Departamento de Estado - Asuntos Consulares: +1-888-407-4747.

La semana pasada otra alerta de seguridad fue emitida por la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, en ese caso relacionada al colapso de la red eléctrica de Cuba.