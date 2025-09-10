EEUU emite alerta de seguridad sobre Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

Una alerta de seguridad fue emitida este miércoles por la Embajada de los Estados Unidos en La Habana.

El mensaje dirigido a los ciudadanos estadounidenses alerta que este 10 de septiembre de 2025, a las 9:14 am toda la red eléctrica de Cuba se apagó tras el fallo de una de las principales centrales eléctricas del país. También mencionan fallas en el servicio de Internet y telefonía celular.

"Todos los ciudadanos estadounidenses en Cuba o que planeen viajar a Cuba deben estar al tanto y planificarse de acuerdo a esta situación", indicó la sede diplomática en relación a la incertidumbre sobre cuándo se restablecerá el suministro eléctrico en la isla.

"La red eléctrica de Cuba es cada vez más inestable y múltiples cortes de energía han estado sucediendo en todo el país desde el 18 de octubre de 2024. El sistema eléctrico sigue siendo vulnerable y han estado ocurriendo interrupciones adicionales con más frecuencia y por períodos más largos. Los cortes de electricidad programados se producen a diario y los no programados persisten en toda Cuba", recuerda la Embajada.

"Muchos grandes negocios, hoteles, hospitales e instituciones utilizan generadores durante las interrupciones eléctricas. Sin embargo, es posible que no puedan mantener sus servicios si se produce una interrupción prolongada, ya que la disponibilidad de combustible sigue siendo irregular. Los ciudadanos estadounidenses en Cuba o que planean viajar a Cuba deben monitorear los medios de comunicación locales para obtener la información más reciente y planificarse en consecuencia", aconseja la sede diplomática.

Entre las medidas a tomar recomiendan las siguientes: