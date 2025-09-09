Dos derrumbes en La Habana dejan familias sin hogar y afectan servicios básicos

Getting your Trinity Audio player ready...

Dos derrumbes ocurridos durante el fin de semana en La Habana Vieja y Centro Habana dejaron residentes lesionados y la pérdida de viviendas.

El domingo, en La Habana Vieja, colapsó la fachada del edificio en la Avenida Misión #582, entre las calles Indio y San Nicolás. La caída de la estructura ocurrió poco antes de la medianoche.

Humbelina una residente del lugar, describió el suceso a Martí Noticias.

"Yo estaba acostada y de pronto sentí unos golpes" relató la vecina, que vive a dos casas del lugar. "Cuando miré, era una pared que se había caído. Yo sentí la candela, fuego, el apagón, el derrumbe, cuando cayó, porque eso sonó".

La fachada, al caer, chocó con los cables de la electricidad, lo que causó un apagón en el área.

La caída de la estructura también afectó las tuberías de gas, explicó Humbelina. "Hay tubos de gas que pasan y cuando la pared (...) salió de ahí, parece que chocó los tubos de gas".



No hubo lesionados en este evento. No obstante, al menos tres familias perdieron sus hogares y permanecen en los bajos del edificio. "Hay niños, una niña chiquita. Esa gente vive ahí a la intemperie... Esa gente no tienen ni techo", dijo la vecina.

El otro derrumbe se reportó el viernes en Centro Habana, en la calle Belascoaín, entre Concordia y Virtudes. La caída de la estructura afectó el segundo piso del inmueble y la azotea.

"Se derrumbaron todas las casas, porque estaban en altos. El segundo [piso] y la azotea", explicó una vecina a Radio Martí.

Una mujer de mediana edad resultó lesionada en este incidente. "Lo que pasó fue que ella se cayó corriendo pa' abajo, pero no le cayó nada del derrumbe, ni nada", contó la vecina. "Ella parece que sintió [el estruendo] y se mandó a correr por la escalera, y ahí fue donde se cayó, pero está bien".

Las familias que perdieron su vivienda en este suceso ya fueron reubicadas en un albergue.

En agosto, se reportaron otros derrumbes en La Habana, incluyendo un incidente en el municipio Cerro en el que un menor de edad perdió la vida. Otro edificio colapsó en la calle Reina #161, entre San Nicolás y Rayo. En ese caso, las familias afectadas permanecieron en los bajos del edificio con sus pertenencias durante varios días antes de ser reubicadas en una escuela y una antigua fábrica de tabacos.

El déficit de viviendas en Cuba ascendía a 805,583 unidades en julio de 2025, según datos ofrecidos por el Ministerio de Construcción, que también informó que en lo que va de año se han edificado 2,728 casas, lo que representa un crecimiento del 0.1% anual pero no responde a la alta demanda de inmuebles.