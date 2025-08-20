En peligro de derrumbe la casa del artista y preso político cubano Luis Manuel Otero

Getting your Trinity Audio player ready...

El Observatorio de Derechos Culturales (ODC) alertó este martes sobre el riesgo de derrumbe en la casa-galería del artista visual y preso político Luis Manuel Otero Alcántara.

La edificación de dos plantas, construida a inicios del siglo XX y ubicada en La Habana Vieja, funciona como sede del Movimiento San Isidro.

De acuerdo al ODC, el inmueble sufrió un colapso parcial en su estructura superior, lo que compromete la planta baja donde el artista desarrolló gran parte de su obra.

“El desamparo en que sobrevive el fondo habitacional en todo el país, fundamentalmente el ocupado por la mayoría desposeída, hace presa ahora de un inmueble que ha adquirido una tremenda carga simbólica en la historia más reciente de la puja por los derechos culturales y humanos de los cubanos.”, señala el comunicado.

El ODC advirtió que la falta de mantenimiento pone en riesgo “el único bien material que ha quedado a quien apostó todo por la libertad propia y la de los demás”. También denunció que, mientras el espacio simbólico de San Isidro se deteriora, “a pocos metros resplandecen los espacios de los artistas oficiales, que ni siquiera viven en el barrio; satélites que garantizan el blanqueo cultural con el auspicio de la Unión Europea en Cuba y la UNESCO".

Otero Alcántara, de 37 años, cumple una condena de cinco años en la prisión de máxima seguridad de Guanajay por los delitos de ultraje a los símbolos nacionales, desacato y desorden público, tras las protestas del 11 de julio de 2021.

Fue declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional y ha recibido múltiples reconocimientos internacionales, entre ellos el Premio Václav Havel a la Disidencia Creativa en 2025 y el Premio Rafto en 2024.