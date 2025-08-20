Bloqueado por ETECSA: opositor cubano lleva más de un mes sin servicio de telefonía e internet

Getting your Trinity Audio player ready...

El opositor cubano Manuel Cuesta Morúa denunció a Radio Martí que lleva más de un mes sin servicios de telefonía e internet, una situación que, según él, viola su contrato con la empresa estatal de comunicaciones, ETECSA.



Desde La Habana, Cuesta Morúa detalló lo sucedido a Radio Martí.

"Desde el día 2 de julio, la víspera del 4 de julio, nos habían invitado a la recepción por el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Desde esa fecha hasta acá, después que salí de la detención de ese día, me crntaron todos los servicios de telefonía e Internet que yo tenía", denunció el opositor.

Una ola de detenciones y limitación de movimiento afectó ese día a activistas, periodistas independientes y opositores en varias localidades del país por parte de las autoridades cubanas, que buscaban impedir su participación en las celebraciones organizadas por la misión diplomática de EEUU.

El bloqueo de los servicios incluye la telefonía fija, por lo que tampoco puede conectarse al wifi, explicó Cuesta Morúa. Otras tres líneas telefónicas, dos de ellas prestadas, que utilizaba de forma alterna, también fueron cortadas por ETECSA.

El corte de los servicios de telefonía e internet es uno de los recursos que utiliza la Seguridad del Estado para reprimir y controlar las voces disidentes dentro de la isla.



"Todo tiene que ver, fundamentalmente, con este proyecto, este trabajo que estamos realizando nosotros desde el Consejo para la Transición Democrática, en la que estamos convocando a ciudadanos para que debatan, deliberen y hagan, sobre todo, propuestas de cambio de la situación del país", señaló Cuesta Morúa, uno de los coordinadores de esa organización independiente.



Según el opositor, está haciendo las gestiones definitivas para lograr, al menos, recuperar su línea telefónica, a la que tiene derecho bajo contrato. Mientras tanto, se conecta a internet pot wifi en algunos lugares, o alguien le presta una línea para mantener cierta comunicación, sobre todo con las redes sociales, y a través de WhatsApp y otros servicios de mensajería.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)