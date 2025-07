"No me puedo quedar en la calle", cubano desafía orden de desalojar su casa en La Habana (VIDEO+FOTOS)

Getting your Trinity Audio player ready...

Antonio Reyes, residente en El Vedado, La Habana, denunció esta semana su inminente desalojo, por órdenes de la Dirección Provincial de Vivienda del municipio Plaza.

Reyes, de más de 40 años y quien ha vivido en El Vedado desde los seis, explicó a Martí Noticias que su vivienda, ubicada en el segundo piso del inmueble y propiedad de sus padres, se encuentra en un estado precario. Su familia ha estado esperando desde los años 90 por los materiales necesarios para su reparación.

"Supuestamente, el primer delegado que pasó por esta circunscripción de aquí donde vivo dijo que se había hecho un proyecto para dar materiales, para arreglar la casa. Le habían dado a mi papá el papel de de los materiales, materiales que nunca llegaron y eso lo sabe vivienda", afirmó.

Reyes cuestiona que su familia no fuera reubicada en otro inmueble años atrás, como sí ocurrió con los residentes de un edificio cercano. "Si ellos pudieron ubicar en aquel momento a la gente del Tabel (un edificio cercano a su vivienda) por qué no nos pudieron ubicar también a nosotros, que ya teníamos en ese momento problemas feos con la casa".

Reyes comentó a Martí Noticias que tras residir fuera de Cuba por más de dos años, a su regreso, hace casi siete años, se produjo el primer derrumbe parcial de la vivienda, cuando "el techo completo del baño principal de la casa se fue abajo completo".

Tras el incidente, su madre y su hermana, quienes también residían en el inmueble, fueron llevadas a un albergue temporal. Sin embargo, Antonio no pudo ser albergado, debido a que a su regreso no figuraba como uno de los residentes de la vivienda. Por ello, optó por permanecer en el inmueble a la espera de que las autoridades cumplieran la promesa de proporcionar materiales de construcción o de ofrecerle una alternativa habitacional.

"Como yo había viajado, yo estaba fuera, no figuraba en una supuesta lista que ellos hicieron con la gente de vivienda y tenían que darme explicaciones. Ahora mismo cualquiera puede viajar, pero no porque uno viaje, eso quiere decir que tiene que dejar de tener derecho".

El pasado fin de semana, funcionarios de la Dirección de Vivienda se presentaron en el hogar de Reyes para informarle que al otro día debía abandonar el inmueble que sería demolido.

"No, eso no es así. Ni mañana van ustedes a venir a demoler ni yo me voy a ir a ninguna parte porque ustedes mi situación no me la han resuelto y en la calle no me voy a quedar y usted está muy consciente de que de aquí nadie me puede sacar, siempre y cuando no se solucione el problema", respondió Reyes.

"Vienen porque como ellos saben que han cometido negligencia por muchos años y que yo no me voy a ir de mi casa hasta que no me ayuden a solucionar mi problema porque yo no me puedo quedar en la calle."



Martí Noticias intentó contactar con la funcionaria que atiende los albergues en el municipio Plaza, pero no obtuvo respuesta.

Hasta el martes, ningún funcionario o equipo de demolición se ha presentado en su casa: "No ha sucedido nada, nadie se ha presentado, no se ha presentado una maquinaria ni nada, y entonces piensan que a través de la intimidación van a lograr algo conmigo, eso es por gusto".

"Mire yo soy cocinero. Mi salario, a mí no me da para nada. No tengo dinero para reparar la casa, eso yo con mucha pena lo digo. Pero no es que esté echándole totalmente la culpa a la (Dirección municipal) Vivienda, o sea, ellos tenían que haber resuelto ese problema porque estaba estipulado".

"No sé si es por la denuncia o por la razón de que ellos están conscientes de la clase de negligencia que han hecho. Que ya no tienen otra manera de dirigirse a este caso", comentó.