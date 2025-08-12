Cubanos temen nuevos derrumbes tras intensas lluvias en La Habana (VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...

Los residentes de La Habana temen nuevos derrumbes en la capital cubana, después de dos días de lluvias que causaron inundaciones en varias zonas de la ciudad.

El activista Carlos Milanés informó a Martí Noticias que el lunes por la tarde bomberos del municipio 10 de Octubre acudieron a la esquina de las calles Cuba y Teniente Rey, en La Habana Vieja, por un derrumbe parcial.

“Un derrumbe que hubo aquí en la otra cuadra, en un pedacito de solar que se cayó un pedacitico y vinieron los bomberos y los bomberos estaban insultados diciendo, 'Mira esto, nosotros venimos de 10 de Octubre a donde en realidad en 10 de Octubre sí han habido derrumbes e inundaciones'”, comentó.

Milanés señaló que la esquina de Cuba y Teniente Rey se inundó con las recientes precipitaciones, un problema que también afectó a otras zonas de La Habana.

“Hubo inundaciones por acá, por Obrapía, por acá, por Cuba, por allá, por Sol, por el barrio de Jesús María, todo inundado, el barrio de Atarés, inundaciones, Los Pocitos inundaciones, toda La Habana Vieja ha sufrido inundaciones, problemas con los tragantes, con la basura. Están con miedo porque dicen, ven acá, si el gobierno a nosotros no nos da nada, ni arreglan nada, nosotros estamos asustados porque mira este edificio mismo se va cayendo”, agregó.

El activista Orlando Ramírez, quien vive en la conocida Esquina de Toyo, relató que su calle se inundó el lunes y el agua afectó a varias viviendas, incluyendo la suya, cuyo techo había colapsado meses atrás.

“El televisor, todo, el refrigerador, el ventilador como no tiene techo se inundó completo. Todas las casas en la planta baja se les inundó la casa. La inundación en la calle fue bastante seria, en esta zona más arriba de la rodilla”, refiriéndose a la altura del agua en la calle.

Ramírez también manifestó que la población teme por derrumbes en la zona: “Las personas tienen miedo, es algo lógico. Esto lleva sesenta y pico de años de abandono, las personas no han podido arreglar. Esto es una zona de muchos derrumbes, de muchos colapsos... Realmente La Habana está que parece una ciudad bombardeada”.

El Instituto de Meteorología de Cuba anunció más precipitaciones para la capital del país. El pronóstico emitido este 12 de agosto indica que se esperan numerosos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en la región occidental y central de Cuba.

En su conversación con Martí Noticias, el activista Orlando Ramírez atribuyó las inundaciones "a la mala infraestructura que tiene el alcantarillado".

"Este alcantarillado es de la época de cuando los americanos, entienden, los malos, que hicieron el alcantarillado que duró bastante tiempo, pero ellos dicen que son los malos, pero los buenos, ellos dicen que son buenos, no se han encargado de darle el mantenimiento requerido y todo esto se inunda”, concluyó.