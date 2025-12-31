EEUU sanciona a la flota petrolera al servicio de Maduro

Getting your Trinity Audio player ready...

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cuatro empresas por operar en el sector petrolero de Venezuela e identificó cuatro buques petroleros asociados como bienes bloqueados.

En un comunicado oficial EEUU asegura que algunos de los barcos forman parte de la flota clandestina que presta servicios a Venezuela y proporciona recursos financieros "al régimen ilegítimo narcoterrorista de Maduro".

El régimen de Maduro depende cada vez más de una flota clandestina de buques para evadir las sanciones y para generar ingresos para sus operaciones desestabilizadoras.

“El presidente Trump ha sido claro: no permitiremos que el régimen ilegítimo de Maduro se beneficie de la exportación de petróleo mientras inunda Estados Unidos con drogas mortales”, dijo el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.

“El Departamento del Tesoro continuará implementando la campaña de presión del presidente Trump contra el régimen de Maduro”, agregó Bessent.

Desde el 28 de enero de 2019, la OFAC designó a la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), por operar en el sector petrolero de la economía venezolana, y el 5 de agosto de 2019, el presidente Trump tomó medidas adicionales para bloquear a la compañía.

Las sanciones de hoy complementan otras acciones recientes, incluidas las sanciones contra funcionarios, asociados y buques vinculados a PDVSA el 11 y el 19 de diciembre.

Las siguientes entidades están siendo sancionadas hoy, y cuatro buques relacionados a estas empresas:

NORD STAR (IMO: 9323596), cuyo propietario registrado es Corniola Limited y cuyo administrador y operador es Krape Myrtle Co LTD, ha transportado petróleo venezolano. La OFAC está designando a Corniola Limited y Krape Myrtle Co LTD de conformidad con la E.O. 13850 por operar en el sector petrolero de la economía venezolana y está identificando a NORD STAR como propiedad bloqueada en la que Corniola Limited y Krape Myrtle Co LTD tienen participación.

El ROSALIND, también conocido como LUNAR TIDE (IMO: 9277735), cuyo propietario registrado es Winky International Limited, ha transportado petróleo venezolano. La OFAC designa a Winky International Limited de conformidad con la Orden Ejecutiva 13850 por operar en el sector petrolero de la economía venezolana e identifica al ROSALIND como propiedad bloqueada en la que Winky International Limited tiene participación.

El DELLA (IMO: 9227479), cuyo propietario registrado es Aries Global Investment LTD, ha transportado petróleo venezolano. La OFAC designa a Aries Global Investment LTD de conformidad con la Orden Ejecutiva 13850 por operar en el sector petrolero de la economía venezolana e identifica al DELLA y al VALIANT (IMO: 9409247), otro buque petrolero, como propiedad bloqueada en la que Aries Global Investment LTD tiene participación.

IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES

Estados Unidos aseguró que todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados.

Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas también queda bloqueada. A menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o que esté exento, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro de (o que transiten por) los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en propiedad de personas bloqueadas.

Las violaciones de las sanciones estadounidenses pueden dar lugar a la imposición de sanciones civiles o penales a personas estadounidenses y extranjeras.