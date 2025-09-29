Piden al Papa una canonización en Venezuela sin presos políticos

Getting your Trinity Audio player ready...

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado, pidió el domingo al Papa León XIV que interceda ante las autoridades del país latinoamericano para que los presos políticos sean liberados, antes de que canonice a dos ciudadanos venezolanos el próximo 19 de octubre.



"Le pedimos a su Santidad, el Papa León, y a toda la gente de bien alrededor del mundo, que en este camino a la canonización de nuestros santos, la madre Carmen Rendiles y el doctor José Gregorio Hernández, intercedan por cada uno de nuestros héroes secuestrados", dijo la líder opositora en su cuenta de la red social X.

Machado señaló que alzan la voz para pedir una canonización sin presos políticos. "Los venezolanos luchamos por la Libertad, por la justicia, por la verdad y por la familia, y vamos de la mano de Dios", subrayó.



Las declaraciones apoyan el llamamiento el domingo del Comité para la Libertad de los Presos Políticos a un "tuitazo solidario", para que la voz llegue hasta el Vaticano.

La campaña invita a los venezolanos a firmar una carta abierta dirigida al Papa León XIV que pide "su intercesión para que ninguno de los más de 1.000 presos políticos en Venezuela viva tras barrotes injustos la canonización de los beatos", y a publicar tuist, fotos, videos y mensajes de apoyo con las etiquetas #CanonizaciónSinPresosPolíticosy#SantosPorLaLibertad.