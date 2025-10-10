Congresistas de Florida celebran Nobel de la Paz a María Corina Machado

Getting your Trinity Audio player ready...

La opositora venezolana María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, un reconocimiento histórico a su lucha pacífica por la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Desde Miami, líderes políticos emitieron declaraciones felicitando a la cabeza de la oposición venezolana.

La decisión del Comité Noruego del Nobel llega poco más de un año después de que un grupo de congresistas estadounidenses —entre ellos Marco Rubio, María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez— enviaran una carta oficial respaldando su nominación.

El congresista Carlos A. Giménez calificó el anuncio como “uno de los momentos más gratificantes” de su carrera.

“Ha ganado María Corina Machado el Premio Nobel de la Paz luego de haberla nominado junto con mis hermanos Marco Rubio, María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart — un momento que nunca olvidaré”, escribió el legislador cubanoamericano en su cuenta de X.

Por su parte, la congresista María Elvira Salazar celebró el premio con palabras de profundo simbolismo:

“Hoy el mundo rinde homenaje a una mujer que encarna el espíritu de libertad de todo un continente. María Corina es el Simón Bolívar de nuestros tiempos. Su coraje y su fe inquebrantable en la democracia inspiran a millones de venezolanos, y a todos los que creemos en la libertad, a nunca rendirse”, expresó.

“El Premio Nobel de la Paz reconoce su lucha, pero la verdadera victoria será ver a Venezuela libre”, añadió Salazar.

Machado, ingeniera industrial y líder del movimiento Vente Venezuela, ha sido una de las voces más firmes contra el régimen de Nicolás Maduro. A pesar de persecuciones, inhabilitaciones políticas y amenazas, se convirtió en símbolo de resistencia cívica en América Latina.

En su carta de apoyo a la nominación, los legisladores estadounidenses destacaron su “valentía, compromiso moral y liderazgo inspirador”, asegurando que su lucha “beneficia no solo a Venezuela, sino también a toda la región y al mundo”.

El reconocimiento internacional a Machado marca un punto de inflexión para la oposición venezolana y refuerza la presión global por una transición democrática en el país.