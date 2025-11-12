Agredido por un oficial y confinado en celda de castigo preso del 11J en huelga de hambre

Getting your Trinity Audio player ready...

El preso político Aníbal Yaciel Palau Jacinto se encuentra en huelga de hambre desde el pasado 5 de noviembre en la prisión Melena II, ubicada en Melena del Sur, provincia de Mayabeque, en protesta por los abusos y golpizas recibidas a manos de un alto cargo del penal.

“Pido fe de vida para mi hijo, pues hemos ido dos veces a la prisión y no nos lo han dejado ver”, denunció a Martí Noticias su madre, Layda Yirkis Jacinto Abad.

Palau Jacinto fue condenado a cinco años de prisión por participar en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en el municipio de Güines. Desde su encarcelamiento ha denunciado múltiples actos de violencia y malos tratos por parte de las autoridades carcelarias.

En esta ocasión, según fuentes familiares, el preso político de 30 años de edad fue agredido por un oficial de la prisión, tras reclamar el robo de algunos de sus efectos personales durante una requisa.

“Mi hijo Aníbal se encuentra plantado en huelga de hambre desde el pasado miércoles 5, tras haber sido maltratado físicamente, golpeado por el jefe de Orden Interior, "Rudy", de la prisión Melena II”, explicó.

Según relató, el preso fue golpeado en dos ocasiones y posteriormente encerrado en una celda de castigo por “indisciplina”.

“Sabemos que Aníbal está plantado en huelga de hambre y no está siendo tratado como un "Plantado", sino como si hubiera cometido una falta”, denunció la madre en referencia a la postura de rebeldía que asumen algunos de los presos políticos en la isla.

“Mi hermano está en una celda tapiada de cuatro por cuatro metros, donde hay cal, cucarachas y ratones. No me permiten verlo ni hablar con él. Fui a la Fiscalía Militar de Mayabeque a denunciar los golpes y maltratos, pero hasta ahora no he recibido respuesta”, dijo a Martí Noticias la hermana del preso del 11J, Sheila Palau López.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) condenó el caso y denunció que las autoridades intentan fabricarle una nueva causa penal a Palau Jacinto, a quien le restan menos de nueve meses para cumplir su condena.

“Estos abusos evidencian la impunidad con la que actúan los responsables del sistema penitenciario cubano”, señaló la organización, que exigió la libertad inmediata del manifestante del 11J y de todos los presos políticos en Cuba, según publicó en su cuenta en X.