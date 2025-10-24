Artista cubano Maykel “El Osorbo” vuelve a celda de castigo

Getting your Trinity Audio player ready...

El artista y preso político Maykel Castillo Pérez, conocido como “El Osorbo”, se encuentra nuevamente en una celda de castigo en la prisión Kilo Ocho, en Pinar del Río, según denunció a Martí Noticias la activista Anamely Ramos, investigadora del Observatorio de Derechos Culturales (ODC).

Ramos advirtió que esta es la cuarta vez en pocos meses que el rapero, miembro del Movimiento San Isidro y coautor de la emblemática canción “Patria y Vida”, es enviado a aislamiento.

“Desde junio o julio de este año, cuando lo amenazaron con trasladarlo a Oriente y él respondió con una huelga de hambre, Maykel ha sido castigado en celdas una y otra vez. Ya son cuatro en total”, afirmó la activista.

“Prácticamente todos los meses Maykel ha estado en celda de castigo. Se pasa 10, 12 o 15 días encerrado, y su salud se ha deteriorado muchísimo por esos continuos castigos”, denunció Ramos.

Las celdas de castigo en Cuba, según explicó, son espacios "diminutos, oscuros y con condiciones sanitarias deplorables".

“Allí no tiene sus cosas, no tiene sus pertenencias y apenas come lo mínimo para sobrevivir. La última vez que salió, me dijo que estaba muy delgado, y hasta en su voz se notaba la debilidad”, relató.

El artista también sufre crisis de dolor en el brazo debido a un desgaste en el ligamento del hombro, y muchas veces no recibe las medicinas que su familia le envía desde el exterior.

“Ni siquiera le dan las pastillas para el dolor. Su salud nunca ha estado bien desde aquella gran crisis del sistema linfático que sufrió; todavía tiene bolas enquistadas bajo la piel que nunca se le han quitado”, señaló Ramos.

La activista alertó que no hay acceso al expediente médico de Castillo ni confianza en las pruebas que las autoridades penitenciarias dicen haber realizado. “No sabemos realmente cuál es la condición de salud de Maykel. Su integridad física y su ánimo están gravemente afectados después de más de cuatro años preso injustamente”, afirmó.

El aislamiento constante también ha provocado un fuerte desgaste emocional.

“A pesar de su fortaleza, estas celdas una detrás de otra lo han golpeado en el ánimo. Lo incomunican, y si sabemos algo es gracias a presos solidarios que se arriesgan a avisar, porque las autoridades nunca informan ni a los familiares ni a los activistas”, denunció Ramos.

Amnistía Internacional declaró como prisionero de conciencia al Osorbo , quien fue arrestado en mayo de 2021 por agentes de la Seguridad del Estado en su vivienda en La Habana.

A finales del mes de agosto Estados Unidos lo incluyó en la campaña "injustamente detenido". "Coautor del himno contra la represión Patria y Vida, sigue injustamente detenido por memes y canciones que desafían a la dictadura cubana", dijo en una publicación en X la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.