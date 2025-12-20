Editar las memorias de un padre ilustre, la enorme tarea que asumió el hijo de Lincoln Díaz-Balart

Getting your Trinity Audio player ready...

Poco antes de su fallecimiento, el excongresista cubanoamericano Lincoln Díaz-Balart había prometido una entrevista para hablar de lo que consideraba el legado de su vida: la lucha por la libertad de Cuba y la defensa de los inmigrantes.

Esa conversación no llegó a concretarse, pero su testimonio quedó plasmado en el libro “Apuntes de una vida”, presentado ahora por su hijo Daniel Díaz-Balart, editor de la obra.

En entrevista con Martí Noticias, Daniel explicó que su padre había comenzado a escribir algunos capítulos años atrás, pero fue tras enfermarse a finales de 2023 cuando decidió concluir el libro. Durante aproximadamente un año y medio, padre e hijo trabajaron en la redacción final de esta obra, hoy disponible en Amazon.

“Mi papá pasó su vida entera preparándose: estudiando, leyendo y pensando cómo podía ser más útil, cómo posicionarse para lograr resultados”, señaló Daniel Díaz-Balart.

El libro recoge episodios clave de la trayectoria legislativa de Lincoln Díaz-Balart, entre ellos dos de sus mayores logros en el Congreso de Estados Unidos: la codificación del embargo a Cuba en 1996 y la aprobación de la Ley NACARA, que permitió la legalización de cientos de miles de inmigrantes, incluidos cubanos, nicaragüenses, salvadoreños y guatemaltecos.

En sus reflexiones finales, Lincoln Díaz-Balart subraya la importancia de “estar siempre preparado cuando se presenta la oportunidad”.

Daniel recordó cómo esa filosofía fue determinante tras el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, cuando su padre impulsó la codificación del embargo como parte de la Ley Helms-Burton, estableciendo que solo una transición democrática en Cuba permitiría su levantamiento.

Otro capítulo destacado del libro aborda la negociación que dio origen a la Ley NACARA. Según relató Daniel, el acuerdo se produjo en una noche inesperada en el pleno del Congreso, cuando su padre identificó una oportunidad política y logró ampliar el alcance de la ley para incluir también a miles de cubanos que enfrentaban la deportación.

“Son ejemplos de cómo años de preparación permitieron actuar con rapidez cuando surgió el momento”, explicó.

Un apellido que marcó la historia de Cuba

El libro también ofrece una mirada íntima a la historia familiar, incluyendo la influencia del abuelo Rafael Díaz-Balart, figura clave en la formación política y personal del excongresista. Daniel destacó la relación cercana entre generaciones y el papel fundamental que tuvo su abuelo en la vida y pensamiento de su padre.

“Mi padre aprendió mucho de su papá, y yo tuve la bendición de aprender mucho de él”, afirmó.

“Apuntes de una vida” se presenta como un testimonio accesible y reflexivo sobre la trayectoria de uno de los legisladores cubanoamericanos más influyentes, cuyo apellido —como subrayó Daniel Díaz-Balart— es inseparable de la historia contemporánea de Cuba y del exilio.