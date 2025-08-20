DeSantis otorga póstumamente Medalla de la Libertad al excongresista Lincoln Díaz-Balart y otras figuras destacadas

Getting your Trinity Audio player ready...

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, entregó este martes de manera póstuma la Medalla de la Libertad del Gobernador a cinco figuras del estado, entre ellas el excongresista cubanoamericano Lincoln Díaz-Balart, fallecido en marzo pasado.

El cubanoamericano representó al sur de Florida en la Cámara de Representantes de Estados Unidos entre 1993 y 2011.

"Como firme defensor de la lucha contra el comunismo y de quienes viven bajo la opresión, en Cuba y en todo el mundo, Lincoln fue autor de leyes clave, incluyendo disposiciones de la Ley de Libertad Cubana, que codificó el embargo estadounidense contra la dictadura cubana en 1996", recoge el comunicado en la página oficial de De Santis.

Díaz-Balart también cofundó el Instituto de Liderazgo Hispano del Congreso en 2003 para impulsar las oportunidades económicas de la comunidad hispana en Washington, D.C. y en todo el país.

Su hermano, el congresista Mario Díaz-Balart agradeció a DeSantis. "Nuestra familia se siente honrada por su noble gesto. Lincoln representaba lo mejor de nuestra comunidad y fue un honor tenerlo en mi vida, no solo como un hermano mayor, sino como un mentor y un pilar de nuestra comunidad".





Antes de incorporarse al Congreso, el cubanoamericano sirvió en la Cámara de Representantes y el Senado de Florida.

Nacido en La Habana y exiliado en Miami con su familia, Díaz-Balart fue un ferviente defensor de los derechos humanos y la libertad en Cuba hasta su muerte.

Junto a Díaz-Balart, fueron reconocidos con el mismo honor el exgobernador y senador demócrata Bob Graham, el exgobernador Buddy MacKay, el músico y empresario Jimmy Buffett, y el abogado y político republicano John Thrasher, expresidente de la Universidad Estatal de Florida.

DeSantis destacó que todos los homenajeados “ejemplificaron lo que significa ser grandes floridanos y dejaron una huella imborrable en nuestras comunidades y en el estado”.

Creada en 2020, la Medalla de la Libertad del Gobernador reconoce a quienes han realizado contribuciones meritorias a la sociedad, la cultura y los intereses de Florida.