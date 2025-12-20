Tragedia en La Habana: Madre atenta contra la vida de sus niños y el padre desesperado pide ayuda urgente

Getting your Trinity Audio player ready...

Lázaro Junier del Castillo, un padre cubano de 38 años, denunció la situación de peligro que enfrentan sus seis hijos en el albergue "Solidaridad", ubicado en el municipio Arroyo Naranjo, en La Habana.

Del Castillo está al cuidado de los seis, incluyendo a un adolescente con discapacidad intelectual y un niño de dos años con sordera. La familia reside desde hace siete años en el albergue temporal ubicado en el km 15 y medio de la carretera de Managua.

En el "Solidaridad" están albergados más de 50 niños, y algunas familias permanecen desde hace una década en espera de una vivienda.

A la inseguridad del inmueble en pésimas condiciones se suma la falta de agua por la rotura de un motor: “He ido al gobierno, he ido a ver al presidente del consejo y nadie me ha resuelto mi problema. Yo no conozco al jefe de sector. Aquí no ha venido nadie, aunque sea a decirme 'a ver Lázaro qué cosa fue lo que pasó".

"Cuando suceda una desgracia entonces es cuando todo el mundo va a venir”, dijo en relación al mayor problema que enfrenta esta familia: Según el denunciante, la madre de sus hijos, Dariannis Silvera, de 37 años, ha hecho varios intentos de agresión contra los menores tras la separación de la pareja hace tres meses.

Del Castillo relató que la mujer amenazó con lanzar a los niños desde un balcón y los atacó con un cuchillo, acción que fue impedida por el hijo mayor.

“Ella empezó a amenazar a los muchachos... fue con un cuchillo a quererlos agredir a todos ellos, bueno el más grande mío tuvo que quitarle el cuchillo”, relató el padre, quien añadió que Silvera ha llegado a arrojarles agua caliente.

Ante estos episodios de violencia, Del Castillo interpuso en septiembre una denuncia en la unidad policial de El Capri, registrada con el número 71054, pero las autoridades no han hecho nada, ni siquiera los de la dirección de Menores.

“El Capri no ha tomado medidas y nadie ha hecho nada. Aquí hasta que no se muera un niño o ella mate a un niño no va a suceder nada”, dijo desesperado.

Martí Noticias intentó contactar a la unidad policial en cuestión para indagar sobre el caso, pero no obtuvo respuesta.

El padre también espera por una fecha de juicio para obtener la custodia legal de los menores: “Ojalá y me den la custodia... porque realmente ellos no tienen a nadie, nada más que me tienen a mí”.

La crisis se agudizó el pasado fin de semana cuando Silvera intentó quitarse la vida tras amenazar con lanzarse desde el tercer piso del albergue. Tras el incidente, fue trasladada al hospital Julio Trigo.

“La doctora me dice 'mira, yo no tengo medicamento para darte para ella'. El medicamento había que traerlo de la casa”, explicó Del Castillo.

El padre manifestó su temor tras recibir mensajes de texto de la mujer afirmando su intención de escapar del centro sanitario para regresar a la vivienda: “Es otro problema más porque viene alterada”, su esposo dice que la mujer sufre una crisis depresiva transitoria.