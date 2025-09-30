Preso político Maykel Osorbo con dolores fuertes y en celda de castigo

Getting your Trinity Audio player ready...

El rapero y preso político cubano Maykel Castillo, conocido como Maykel Osorbo, enfrenta fuertes dolores físicos mientras permanece en una celda de castigo en la prisión de Kilo 8, en Camagüey, denunció la activista Anamely Ramos.

“Maykel está con unos dolores muy fuertes en el brazo. Ha pedido que lo lleven al médico y no quieren”, afirmó Ramos, investigadora del Observatorio de Derechos Culturales (ODC).

Según explicó, los malestares comenzaron hace meses, después de otro período de aislamiento, y que un especialista diagnosticó “un desgaste del ligamento que une el hombro con el brazo”, lo cual requiere cirugía.

"Las prisiones no tienen absolutamente nada para aliviar los dolores, menos para tratamientos más complicados”, dijo.

Agregó que familiares y allegados han intentado enviarle analgésicos, pero en una de las visitas “no le dejaron pasar el saco y tampoco querían dejar pasarle las nuevas medicinas”. “Conclusión: Maykel está sin medicinas en medio de un dolor insoportable”, expresó.

La activista también denunció las condiciones de reclusión y el trato hacia los internos. Según relató, Osorbo “se ha rapado la cabeza y las cejas en señal de protesta por todos los abusos que se están cometiendo en la prisión contra su persona y contra todos los presos”, gesto que fue imitado por otros reclusos.

El músico, ganador de un Grammy Latino en 2021 como coautor de la canción “Patria y Vida”, cumple una condena de nueve años de cárcel.

Declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional Maykel Osorbo fue arrestado en mayo de 2021 por agentes de la Seguridad del Estado en su vivienda en La Habana.

A finales de agosto Estados Unidos lo incluyó en la campaña "injustamente detenido". "Coautor del himno contra la represión Patria y Vida, sigue injustamente detenido por memes y canciones que desafían a la dictadura cubana", dijo en una publicación en X la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.