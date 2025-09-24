Régimen traslada a celda de castigo al preso político cubano Maykel Osorbo

El artista y preso político cubano Maykel Castillo Pérez, conocido como “El Osorbo”, fue trasladado este miércoles a una celda de castigo en la prisión de Kilo 8, en Pinar del Río, tras protagonizar una protesta pacífica en la cárcel.
La activista Anamely Ramos explicó a Martí Noticias, que Castillo se rapó la cabeza y las cejas como un gesto de protesta “artístico y político” frente al hambre, la violencia y las condiciones insalubres en el penal conocido como “5 y medio”.
Otros reclusos siguieron su ejemplo. “Hartos están del hambre, pero sobre todo de que se les trate como animales”, aseguró Ramos. "Llevamos meses ya de hostigamiento. Maykel ha estado en huelga de hambre, amenazado de ser trasladado hacia oriente, de que se le habla una nueva causa por daños a la propiedad, le han enviado presos comunes para que lo agredan y él sigue allí tratando de no responder con violencia, tratando de demostrar su condición de preso político".
El Observatorio de Derechos Culturales (ODC) emitió este miércoles una alarma ante la situación y responsabilizó al gobierno cubano por la seguridad y la vida del rapero.
“Instamos a organizaciones y autoridades internacionales, incluido el cuerpo diplomático acreditado en el país, a que tomen cartas en una situación que puede significar un punto de no retorno”, advirtió en un comunicado.
Castillo, ganador de un Grammy Latino en 2021 como coautor de la canción “Patria y Vida”, cumple una condena de nueve años de cárcel.
“Maykel ha dicho muchas veces que no podrán callarlo ni con amenazas ni con violencia. Su naturaleza rebelde siempre encontrará la manera de gritar contra lo que está mal”, precisó Ramos.
Foro