Alertan sobre intentos de intimidación contra el rapero y preso político Maykel Osorbo

El rapero Maykel Castillo Pérez, conocido como “El Osorbo”, fue retornado este martes a la prisión Kilo 5 y Medio, en Pinar del Río, donde se encontraba antes de ser confinado a una celda de castigo en el centro penitenciario Kilo 8 de la misma provincia, tras un altercado con un recluso común.
De acuerdo a la información proporcionada por la curadora e investigadora cubana, exiliada en Estados Unidos, Anamely Ramos, el preso político habría tenido una pelea con otro reo, que lo provocó instigado por un oficial carcelario, Lázaro de Jesús Domínguez Iglesias, segundo jefe del Área 1, donde está interno el rapero contestatario.
Según explicó, este funcionario, no está solo en la urdimbre tejida por el personal de prisiones e incluso por oficiales del Departamento Provincial de Cárceles y Prisiones, sino que forma parte de una maniobra de intimidación contra El Osorbo.
“Una misma estrategia que durante meses han llevado a cabo con Maykel y que tiene como objetivo fundamental trasladarlo de prisión. Evidentemente, hay alguna especie de pugna, o aparente pugna, entre los jefes de la prisión y la Seguridad del Estado que atiende a Maykel directamente sobre dónde van a ponerlo”, indicó Ramos.
Inicialmente, las autoridades pretendían imputarlo por desacato y amenaza, conoció Ramos, a través de presos cercanos pero “finalmente” se le acusó por "daños a la propiedad social", por romper la ropa del preso que lo agredió físicamente y primero, dice un post del perfil oficial del artista encarcelado.
“Creo que están haciendo esto para que Maykel se sienta más acosado dentro de la prisión y también para que los otros presos vean lo que está pasando con él porque sin duda Maykel se ha ganado el respeto de los demás presos allí. Él lleva mucho tiempo dentro del universo penitenciario y ha trascendido de su propia vida anterior en prisión y está intentando siempre reaccionar o comportarse de acuerdo a la condición de preso político que es ahora”, resaltó la curadora de arte.
“En medio de todo esto que está ocurriendo y donde, por supuesto, la peor parte siempre la lleva el preso político, nosotros no podemos perder el foco y nuestro foco es que Maykel es inocente, que es un preso político que fue encarcelado por criticar a un régimen totalitario y que tiene que ser liberado”.
“Hay que hacer todo lo posible por mantener a Maykel a salvo, que su integridad física esté a salvo y que sus condiciones de vida no sean extremas: que pueda llamar, que pueda recibir visitas y seguir denunciando como lo ha hecho hasta ahora”, subrayó Ramos.
El Osorbo, coautor de la canción Patria y Vida y ganador del Latin Grammy, cumple una condena de nueve años por los supuestos delitos de "desacato", "atentado" y "desórdenes públicos".
