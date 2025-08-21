"La decisión de imponer nuevos cargos a Maykel Osorbo es política", denuncia OCDC

Getting your Trinity Audio player ready...

El Observatorio de Derechos Culturales denunció este jueves la situación en la que se encuentra el rapero y preso político cubano Maykel Castillo Pérez, conocido como Maykel Osorbo, quien cumple una condena de nueve años de cárcel.

"La decisión de imponer nuevos cargos a Maykel es política, no está en manos ni de la prisión, ni de los tribunales. Que ocurra o no, dependerá de la Seguridad del Estado", alertó la organización independiente.

Castillo fue recientemente trasladado del penal Kilo 5 y Medio, en Pinar del Río, a una cárcel más pequeña en la misma provincia conocida como Kilo 8.

El hecho ocurrió tras una pelea con otro recluso el 16 de agosto "instigado por el oficial Lázaro Domínguez”, a quien Castillo responsabilizó directamente de lo ocurrido.

"Presa de la frustración, y en cumplimiento de órdenes de la Dirección de Prisiones, bajo el mando de la policía política, el capitán Domínguez recurrió al movimiento del recluso Juan Ramos García hacia la compañía de Maykel. Este preso común agredió físicamente a Maykel y este respondió a un ataque injustificado que pudo costarle la vida", detalló el OCDC en un comunicado sobre lo ocurrido.

"Maykel ha denunciado con anterioridad los intentos de llevarlo a la violencia, valiéndose de su extracción social y el estigma que esta conlleva. Ha sido agredido antes en prisión y hasta lesiones ha sufrido por negarse a responder violentamente. Pero en esta ocasión entendió que no cabía otra opción que la defensa propia", agrega el texto.

El Observatorio instó a la sociedad civil cubana y sus organizaciones independientes, así como a organismos internacionales e instituciones afines a la defensa de los derechos humanos "a que difundan y denuncien este claro episodio de fabricación de delito puesto en práctica por la Seguridad del Estado, al amparo del poder judicial".

Maykel Osorbo fue arrestado en mayo de 2021 por agentes de la Seguridad del Estado en su vivienda en La Habana. En 2022 lo condenaron por los supuestos delitos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación.

“Es un preso de conciencia de Amnistía Internacional. Ha sido un símbolo de la lucha y la resistencia en Cuba en los últimos años”, indicó en junio pasado a Martí Noticias, Johanna Cilano, investigadora para el Caribe de la organización mundial.