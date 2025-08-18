Preocupación por la situación del preso político cubano Maykel Osorbo

Getting your Trinity Audio player ready...

El rapero y preso político cubano Maykel Castillo Pérez, conocido como Maykel Osorbo, fue trasladado este lunes de penal, según información de otros reos a personas cercanas al artista.

"A dos días de su cumpleaños, Maykel fue trasladado hacia una pequeña prisión que está en el kilómetro 8 de Pinar del Río. Al menos es lo que creemos porque los mensajes que nos han llegado han sido muy cortos, muy interruptos y solo dijeron Kilo 8", explicó a Martí Noticias la curadora de arte y activista por los derechos humanos Anamely Ramos.

La cárcel más conocida como Kilo 8 se encuentra en la provincia de Camagüey pero en Pinar del Río también hay una con ese nombre, según el listado de prisiones de Cuba.

"Lo quieren acusar, o lo acusaron ya, de desacato y amenaza contra un oficial llamado Lázaro Domínguez, que hace dos días impulsó o mandó a un preso común a que agrediera a Maykel... Es evidente que esto es una estrategia de la Seguridad del Estado que desde hace meses está tratando de sacarlo de la prisión de Kilo 5 y Medio".

El rapero, ganador de dos Premios Latin Grammy por el tema "Patria y Vida", cumple una condena de nueve años de privación de libertad por cargos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación.

Anteriormente las autoridades lo habían intentado trasladar a una cárcel en el oriente del país. "Maykel se plantó y no pudieron hacerlo pero ellos han seguido y han seguido", dijo Ramos a nuestra redacción.

Declarado por Amnistía Internacional como prisionero de conciencia, Maykel fue arrestado en mayo de 2021 cuando agentes de la policía política lo sacaron de su vivienda sin una orden de detención.

Varias publicaciones en la página oficial en Facebook del artista este lunes también alertan sobre la situación.

"Es importante compartan todos. Maykel está siendo acusado de desacato y amenaza, contra el oficial Lázaro Domínguez que mandó a que lo agredieran. De qué desacato y qué amenazas hablan ustedes cuando tienen a un hombre inocente preso", recoge uno de los post.