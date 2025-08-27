"Sé fuerte como tu papá": El mensaje del preso político Maykel Osorbo a su hija

Getting your Trinity Audio player ready...

Las autoridades penitenciarias en Pinar del Río impidieron este miércoles al rapero y preso político cubano Maykel Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, la visita programada con su hija, pese a que la cita había sido autorizada previamente.

"La familia llegó temprano y empezaron las demoras. Después de más de cuatro horas esperando, con la niña allí, en el sol, en el paraje inhóspito que se repite afuera de las prisiones de Cuba, el jefe de la prisión del 5 y medio llamó para decir que esa visita no estaba autorizada, cuando él sabe bien que sí", detalla una publicación en la página oficial del artista en Facebook.

Según explica, tampoco dejaron pasar el saco con las pertenencias. "Tuvieron que volver para atrás, con el gasto enorme que significa trasladarse tan lejos y con el daño más grave de la desilusión de una niña y un padre, separados por gusto desde hace más de cuatro años".

Castillo, coautor de la canción “Patria y Vida” y ganador de un Latin Grammy, salió el martes de una celda de castigo en la prisión Kilo 8 y fue devuelto al penal Kilo 5 y Medio, donde cumple una condena de nueve años por los supuestos delitos de “desacato”, “atentado” y “desórdenes públicos”.

"Alcanzó a gritarle unas palabras de aliento a su hija: 'mi niña te amo, sé fuerte como tu papá, todo va a estar bien'. Pero, por supuesto, la niña se quedó llorando ante la mirada de los oficiales de la prisión, entre ellos la jefa principal del Área 1 y hasta el oficial de la Seguridad del Estado de Pinar del Río. Ninguno hizo nada.", indica el post.

La curadora e investigadora Anamely Ramos relató esta semana a Martí Noticias que el artista fue trasladado de prisión y llevado a una celda de castigo después de un altercado con otro recluso que, según aseguró, fue “provocado” por un oficial carcelario.

“Una misma estrategia que durante meses han llevado a cabo con Maykel y que tiene como objetivo fundamental trasladarlo de prisión”, señaló.

Asimismo, aseguró que funcionarios penitenciarios como Lázaro de Jesús Domínguez Iglesias, segundo jefe del Área 1 de Kilo 5 y Medio, han encabezado presiones y hostigamiento contra el preso político. “Creo que están haciendo esto para que Maykel se sienta más acosado dentro de la prisión y también para que los otros presos vean lo que está pasando con él”, afirmó.

Organizaciones internacionales de derechos humanos, incluidas Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han exigido reiteradamente la liberación del rapero, declarado presionero de conciencia.

“Hay que hacer todo lo posible por mantener a Maykel a salvo, que su integridad física esté a salvo y que pueda recibir visitas”, subrayó Ramos.