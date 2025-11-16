"No lo dejemos solo": Preso político cubano cumple 25 días en huelga de hambre

Getting your Trinity Audio player ready...

El preso político cubano Yosvany Rosell García Caso cumplió este domingo 25 días en huelga de hambre, según denuncian sus familiares y organizaciones de derechos humanos.

García Caso, recluido en la prisión Cuba Sí, en El Yayal, provincia de Holguín, inició la huelga el 23 de octubre en solidaridad con otros prisioneros políticos. Su esposa, Mailin Sánchez, alertó en redes sociales que el activista está “al límite”.

“Visibilizar es proteger… su vida corre peligro, es un ser humano, un buen padre. Es inocente y se encuentra bajo un régimen terrorista y genocida que encarcela por decir la verdad”, escribió en Facebook.

El centro de asesoría legal Cubalex advirtió esta semana que García Caso enfrenta un deterioro acelerado de salud por la prolongada protesta. La organización recordó que las huelgas de hambre son “una medida extrema a la que recurren las personas privadas de libertad cuando se les niegan vías efectivas para denunciar abusos o hacer valer sus derechos”.

El manifestante del 11J ya había realizado protestas similares para exigir la revisión de una condena que considera injusta y producto de un proceso “arbitrario”, según denuncian familiares y activistas.

El Consejo para la Transición Democrática en Cuba emitió un llamado urgente por nueve prisioneros que mantienen huelgas de hambre en distintas cárceles del país.

“Nuestra mirada está hoy puesta especialmente en ellos”, afirmó la organización, que instó a la liberación inmediata de todos los detenidos por motivos de conciencia.

El Centro Cubano de Derechos Humanos confirmó el viernes a Martí Noticias que los prisioneros en huelga de hambre son:

• Yosvany Rosell García Caso

• Aníbal Yasel Palau Jacinto

• Daniel Alfaro Frías

• Walfrido Rodríguez Piloto

• José Antonio Pompa López

• Onaikel Infante

• Josiel Guía Piloto

• Lázaro Piloto Romero

• Adrián Fernando Domínguez Hidalgo