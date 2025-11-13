Preso político Aníbal Palau se niega a abandonar huelga de hambre

Getting your Trinity Audio player ready...

El preso político cubano Aníbal Yaciel Palau Jacinto, de 30 años, se negó a abandonar la huelga de hambre que comenzó el 5 de noviembre en la cárcel Melena 2 en la provincia Mayabeque, a pesar de la petición de sus familiares, informó a Martí Noticias su madre, Layda Yirkis Jacinto.



El miércoles, el joven recibió una visita de su esposa y su hermana, la primera desde el inicio de la protesta.

"Le permitieron ver a la familia unos minutos para convencerlo y no quiso", relató su madre y precisó que el mismo miércoles, en el séptimo día de huelga, su hijo comenzó a ingerir sorbos de agua.

La protesta pacífica fue iniciada por Palau Jacinto tras denunciar haber sido golpeado por un oficial de la prisión. "Aníbal se planta en huelga de hambre justamente por el abuso y el atropello que cometieron con él, todos los golpes que le dio el jefe de orden interior en una requisa que les hicieron el miércoles", explicó.

El joven fue condenado a cinco años de prisión por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en el municipio Güines, provincia Mayabeque.

Layda Yirkis informó que, tras el incidente, el oficial intenta imputar a Palau Jacinto un nuevo cargo de atentado. "El mismo oficial que le dio los golpes lo denunció con la policía y le intenta abrir un delito de atentado", afirmó.

"Ya tenemos una abogada del municipio Güines que lo visitó y también hicimos la denuncia en la fiscalía provincial de Mayabeque, la fiscalía militar y también se personaron allá de inmediato los fiscales militares donde estaba él, en la celda de castigo", agregó.

El preso político se niega a aceptar beneficios penitenciarios. "La abogada le propuso revisar la situación esta de la mínima para pasar al régimen de mínima severidad y él no está de acuerdo. Aníbal no acepta nada que venga de reeducación como beneficio".

A Palau Jacinto, quién ha sido víctima de violaciones de sus derechos durante su encarcelamiento, le quedan ocho meses para completar su condena. Su madre asegura que las autoridades buscan complicar su situación legal para mantenerlo en prisión.