Trump resalta los logros de su gobierno 11 meses después de su regreso a la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió este miércoles a la nación en un discurso televisado en horario de máxima audiencia, en el que repasó los principales ejes de su gestión a punto de cumplirse un año de su llegada a la Casa Blanca, en enero pasado.

"Hemos pasado de peor a mejor", dijo Trump. "Estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado hasta ahora".

El presidente repasó los resultados económicos de su segundo mandato en un discurso en el que aseguró que su administración ha logrado avances significativos para reducir la inflación, abaratar el costo de vida y fortalecer la economía.

Trump afirmó que la inflación, que durante la administración de su antecesor alcanzó picos históricos, se ha reducido de forma sustancial bajo su gobierno. El presidente atribuyó la crisis inflacionaria al elevado gasto público impulsado por los demócratas y sostuvo que su política económica está “revirtiendo el daño”.

En su balance, Trump señaló descensos en los precios de productos básicos como alimentos, artículos de higiene y bienes de uso diario. También afirmó que los precios de los medicamentos recetados han comenzado a bajar y que nuevos acuerdos, bajo su iniciativa de “Nación Más Favorecida”, reducirán aún más el costo de tratamientos clave.

El presidente destacó además un aumento de los salarios reales, señalando que ahora crecen a un ritmo superior al de la inflación, después de haber caído durante la administración anterior. En el sector energético, subrayó la caída del precio de la gasolina, que se sitúa por debajo de los 3 dólares por galón en la mayoría de los estados.

Trump también abordó el mercado inmobiliario, asegurando que las tasas hipotecarias han bajado y que los alquileres han comenzado a descender, tras años de fuertes incrementos. En materia fiscal, defendió lo que calificó como los mayores recortes de impuestos de la historia, incluyendo exenciones sobre propinas, horas extra y Seguridad Social, con el objetivo de aumentar los ingresos netos de los contribuyentes.

Además, sostuvo que su administración está reduciendo el déficit fiscal y el déficit comercial.

El mensaje se produjo un día después de que el mandatario escribiera en su red social Truth Social: “Ha sido un gran año para nuestro país, y lo mejor está por venir”.

Durante su primer año en el poder, Trump ha enfocado su agenda en una redefinición de las relaciones económicas y de seguridad nacional de Estados Unidos. Su administración ha impuesto aranceles a socios comerciales y ha mantenido tensiones con aliados tradicionales, incluidos la Unión Europea y la OTAN, especialmente en torno al reparto del gasto en defensa y a las estrategias para contener la guerra de Rusia en Ucrania.

En el ámbito interno, el presidente ha impulsado una profunda reorganización del aparato estatal, con reducciones de personal y recortes presupuestarios. Paralelamente, ha buscado cumplir sus promesas de campaña en materia migratoria, con deportaciones a gran escala y un endurecimiento de las vías legales de entrada al país.