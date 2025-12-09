Registros de vuelos revelan al menos 25 viajes a Panamá del nieto de Raúl Castro en dos años

Getting your Trinity Audio player ready...

Documentos obtenidos por Martí Noticias, en colaboración con el diario La Prensa de Panamá y la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, muestran que Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente Raúl Castro, ha realizado 25 vuelos a Panamá entre 2024 y 2025, utilizando un jet ejecutivo asociado a la cúpula militar cubana.

Los registros revisados corresponden a un Dassault Falcon 900 EX, aeronave de largo alcance cuya matrícula fue modificada de una venezolana a una registrada en San Marino, con el propósito de dificultar su seguimiento internacional, según las fuentes consultadas.

Rodríguez Castro, alias “El Cangrejo”, es hijo de Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, quien estuvo al frente del conglomerado económico militar GAESA, y de Débora Castro Espín, hija mayor de Raúl Castro. En actos oficiales ha sido identificado como integrante de la escolta personal de su abuelo.

Uso de pasaporte diplomático

Martí Noticias recibió de la prensa panameña la foto de un pasaporte diplomático con el que Rodríguez Castro realiza estos viajes.

Según explicó Luis Domínguez, investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, “él viaja con estos pasaportes diplomáticos porque así puede moverse por cualquier lugar con protección. Tiene inmunidad diplomática, y eso complica que se conozcan sus movimientos o actividades en el exterior”.

Domínguez añadió que este tipo de documento implica tránsito preferencial en fronteras y protecciones legales internacionales.

Los acompañantes y el entorno empresarial

Los manifiestos de vuelo identifican a altos responsables del conglomerado militar viajando junto a Rodríguez Castro.

Entre ellos:

Ania Guillermina Lastres Moreras, presidenta de GAESA

Ismael Rodríguez Díaz, identificado como su esposo

Integrantes de la ayudantía militar de Rodríguez Castro, incluyendo Javier Michel Sosa Paneque



Domínguez aseguró en el programa que mucha de la información que hoy se revela se mantuvo oculta durante años: “Hasta ahora estos dirigentes cubanos se han creído impunes porque pudieron esconder información. Eso ya no va a pasar”.

El investigador también confirmó la presencia en algunos viajes de Vilmita Rodríguez Castro, hermana de Raúl Guillermo.

Panamá como centro de operaciones

Los documentos exponen vuelos La Habana-Ciudad de Panamá, y en algunos casos extensiones a Caracas u otros destinos.

Consultado sobre la finalidad de estos desplazamientos, Domínguez señaló: “Los rumores en Panamá apuntan a actividades de compras. También se habla de posibles inversiones y adquisición de propiedades”.

Explicó además que en ese país se encuentran estructuras financieras y corporativas vinculadas al conglomerado GAESA y a familiares directos de los Castro.

“Tenemos documentos mercantiles de empresas registradas a nombre de personas muy cercanas al poder en Cuba. Son datos verificables y se pueden demostrar”.

La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba indicó que continúa el análisis de documentos societarios, registros de vuelos y datos aduaneros relacionados con figuras del gobierno y su entorno empresarial, con el propósito de ponerlos a disposición pública en futuras publicaciones.