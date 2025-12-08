EEUU califica a régimen de Ortega-Murillo de “inhumano” por situación de presos políticos

Getting your Trinity Audio player ready...

El Gobierno de Estados Unidos calificó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua de “inhumano” y causante “del dolor y la incertidumbre” del pueblo, al pronunciarse sobre la situación de los presos políticos en el país, quienes no pasarán las fiestas decembrinas con sus familiares.

A través de una publicación en X, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental recordó que “demasiados nicaragüenses verán asientos vacíos donde deberían estar sus seres queridos, mujeres y hombres detenidos injustamente o desaparecidos arbitrariamente por la dictadura Murillo-Ortega”.

“Liberen ya a todos los presos políticos nicaragüenses. Estados Unidos está vigilando”, escribió la dependencia del Departamento de Estado en la publicación.

De acuerdo con el “Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas de Nicaragua”, en estos momentos 62 personas se encuentran detenidos por motivos políticos en el país, de las cuales, 28 están en desaparición forzosa, sin información oficial sobre su paradero ni estado físico.

Recientemente, el régimen Murillo-Ortega excarceló a ocho presos políticos, a quienes les cambió la cárcel por el domicilio, “pero sin libertad real”, aseguró la organización. “Cárcel por nuevas formas de control y vigilancia. Exigimos liberación plena e incondicional y respeto al debido proceso”, denunció en X.

Sobre este particular, Martí Noticias conversó con Jonathan Duarte, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Nicaragua, quien asegura que la reciente “liberación” de presos políticos en el país centroamericano “no equivale a una verdadera libertad”.

“Estas medidas parciales y condicionadas no deben distraer del problema real: la persecución sistemática a quienes ejercen su derecho a opinar, manifestarse o disentir”, aseguró Duarte. “Es urgente presionar, no solo por liberaciones simbólicas, sino por el retorno real de la libertad para los nicaragüenses”, dijo.

La Administración del presidente Donald Trump anunció que evalúa imponer aranceles del 100% a Nicaragua y su posible expulsión del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica (CAFTA), medidas que apoya el congresista Carlos Giménez, representante de la comunidad más grande de exiliados nicaragüenses en EEUU.