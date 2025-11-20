Enlaces de accesibilidad

CIDH advierte patrón prolongado de violación de libertades en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos insiste en reforzar el monitoreo de condiciones de violencia sobre la población de naciones del continente. Sustenta los procesos para la justicia transicional en Nicaragua y Venezuela.

