Comité del Nobel señala a Cuba como aliado clave en el avance del autoritarismo en América Latina

El presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, incluyó a Cuba entre los regímenes que forman parte de un bloque de apoyo al autoritarismo en el hemisferio occidental, al pronunciar un discurso durante la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

En su intervención, Frydnes advirtió que los gobiernos autoritarios “aprenden unos de otros” y cooperan activamente para sostenerse en el poder, compartiendo tecnologías de control, sistemas de propaganda y recursos estratégicos. En ese contexto, señaló directamente a Cuba como uno de los aliados clave de Nicolás Maduro.

“Detrás de Maduro se encuentran Cuba, Rusia, Irán, China y Hezbolá, que le proporcionan armas, vigilancia y recursos económicos”, afirmó Frydnes y agregó que ese respaldo internacional “fortalece el régimen y lo hace más brutal”.

El presidente del Comité Nobel situó la referencia a Cuba dentro de una advertencia más amplia sobre el avance del autoritarismo a nivel global, al señalar que incluso países con una larga tradición democrática muestran una creciente inclinación hacia “el autoritarismo y el militarismo”.

Durante el discurso, Frydnes describió un panorama regional marcado por la represión y la falta de libertades, y sostuvo que los pueblos que viven bajo estos sistemas enfrentan condiciones similares de opresión. La mención a Cuba se produjo al subrayar la existencia de lo que calificó como un “eje del mal” en el hemisferio, articulado a través de la cooperación entre gobiernos autoritarios.

El Comité Nobel entregó este miércoles el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado en reconocimiento a su papel en la defensa de la democracia frente al avance del autoritarismo en Venezuela. María Corina no pudo asistir a la ceremonia celebrada en Oslo aunque confirmó en un audio difundido por el Comité Noruego que ya está en camino a Oslo.

La hija de la galardonada, Ana Corina Sosa Machado, recibió el diploma y la medalla del Nobel en lugar de su madre.