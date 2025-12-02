Sube a 42 la cifra de mujeres asesinadas en Cuba por motivos de género: una enfermera muere a manos de su pareja

Getting your Trinity Audio player ready...

Tras años de soportar abusos por parte de su esposo, la enfermera Rosa Idania Ferrer Pérez, encontró la muerte, presuntamente, a manos de su maltratador, quien ya se encuentra tras las rejas.

“Este feminicidio puede clasificarse como un feminicidio íntimo, pero nosotros utilizamos la metodología de España que utiliza el término de pareja y expareja”, indicó, en conversación con Martí Noticias, Ileana Álvarez, directora del Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT), que, junto a la plataforma Yo sí te creo en Cuba (YSTCC), documenta este tipo de crímenes.

“La víctima fue hallada sin vida tras un historial de violencia doméstica reiterada, ejercida por el presunto agresor, señalado por vecinos y familiares como un hombre con antecedentes de violencia, no solamente doméstica, sino también, comunitaria”.

El feminicidio, la expresión más extrema de una cultura que tolera la violencia contra las mujeres, fue cometido el 30 de noviembre en la vivienda del matrimonio, en el Batey Elpidio Gómez del municipio cienfueguero Palmira.

La mujer, de 46 años, que trabajaba en el policlínico “Elpidio Gómez” de su comunidad, fue golpeada con ferocidad y luego estrangulada por su agresor Arisbel Suárez conocido por “Felipillo”, quien, según testimonios de personas que los conocían, se tornaba particularmente violento cuando consumía alcohol.

Hasta el momento las autoridades no han informado sobre el asesinato, que engrosa la cifra de feminicidios cometidos en la isla a 42, uno cada ocho días.

“Este tipo de vínculo pareja o expareja es de hecho el patrón más frecuente de feminicidio que registramos en Cuba. OGAT utiliza una tipología ampliada de feminicidio inspirada en marcos internacionales. Además del feminicidio de pareja y expareja, trabajamos con categorías de feminicidio familiar, social, sexual, vicario, transfeminicidio y feminicidio ginecoestétrico", señaló la experta.

Esta clasificación más amplia nos permite visibilizar que la violencia feminicida no ocurre solo en el marco de la relación de pareja sino también en otros espacios familiares, comunitarios, institucionales o marcados por la transfobia o la lesbofobia”, agregó.

El informe de la organización independiente sobre la violencia de género en el 2024, confirma el predominio del feminicidio de pareja y expareja en la isla: de 56 feminicidios compilados en el territorio nacional, 47 fueron cometidos por los compañeros sentimentales de las víctimas, fueran actuales o anteriores, "lo que representa el 83,9% del total", recalcó Alvarez.