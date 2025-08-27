Canadá insta a extremar precauciones en viajes a Cuba: El país enfrenta “carencias crónicas”

Getting your Trinity Audio player ready...

Canadá actualizó este lunes su alerta de viaje a Cuba y pidió a sus ciudadanos “ejercer un alto grado de precaución” debido a la persistente escasez de artículos de primera necesidad como alimentos, medicamentos y combustible.

La recomendación, publicada el 25 de agosto en la web oficial de Travel Advice and Advisories, señala que aunque la mayoría de las zonas turísticas y cayos se consideran seguras, el país enfrenta “carencias crónicas y severas” que afectan la vida diaria y los servicios básicos.

“El desabastecimiento incluye agua embotellada, medicinas, combustible y productos de primera necesidad”, indica el aviso.

La nota advierte también que los cortes de electricidad y las interrupciones en el transporte público son frecuentes, lo que puede dejar a los visitantes “temporalmente varados” en algunas zonas.

Canadá, principal emisor de turistas hacia la isla, ya había lanzado una advertencia similar en noviembre pasado. Las llegadas de viajeros canadienses han registrado un descenso, en medio de la crisis económica que atraviesa Cuba.

El documento también menciona riesgos de delitos menores como carterismo, fraudes en taxis y estafas a turistas, así como incidentes de acoso, incluidos casos contra mujeres y miembros de la comunidad LGBTQI+.

“Se recomienda mantener la vigilancia y evitar mostrar signos de riqueza”, apunta el texto.

"En los bares, las trabajadoras sexuales, incluidas las menores de edad, pueden ser muy persistentes e intrusivas con los turistas que rechazan sus insinuaciones. Extranjeros, incluidos canadienses, han sido víctimas de robo tras mantener relaciones sexuales, y algunos de ellos han enfrentado acusaciones de abuso sexual infantil", alertan.

Las autoridades canadienses instan además a los viajeros mantener reservas de alimentos, agua y medicinas.

El turismo en Cuba se contrajo en el primer trimestre de 2025, según datos oficiales. Entre enero y marzo, el país recibió 571.772 visitantes internacionales, un 29,7% menos que en igual periodo de 2024.